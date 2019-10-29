ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября

30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября
Осенне-зимний сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты охотникам будет разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную и каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток ружейным и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. При ружейной охоте допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород.  При безружейной охоте разрешается использовать борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Ружейная охота на другие указанные виды животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью и нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки – все породы, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Продлится сезон охоты на пушных животных до 26 января 2020 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Осенне-зимний сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Белорусском обществе охотников и рыболовов. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стало известно о закрытии железнодорожного переезда в г.п. Городея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика