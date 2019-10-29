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Сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября
30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты охотникам будет разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную и каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.
Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток ружейным и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. При ружейной охоте допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород. При безружейной охоте разрешается использовать борзых охотничьих собак и ловчих птиц.
Ружейная охота на другие указанные виды животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью и нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки – все породы, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).
Продлится сезон охоты на пушных животных до 26 января 2020 года.
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