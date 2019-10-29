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Вчера стартовал областной конкурс «Лучший пропагандист»

30.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

За звание «лучшего пропагандиста» приехало бороться 18 работников секторов пропаганды и взаимодействия с общественностью Минской области.

В течение двух дней участникам предстоит преодолеть 7 интересных конкурсных испытаний.

Вчера конкурсанты демонстрировали свои журналистские навыки и умение держаться перед видеокамерой в конкурсе «Журналистское расследование», прошли компьютерное тестирование на знание требований нормативных документов и методических рекомендаций, проявили авторские способности в рамках номинации «Специальный корреспондент».

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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