В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 могут сообщить волнующую их информацию по указанным направлениям деятельности, а также высказать предложения по ее совершенствованию.
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«Горячая линия»
30.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 могут сообщить волнующую их информацию по указанным направлениям деятельности, а также высказать предложения по ее совершенствованию.
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В Комитете государственного контроля Минской области 5 и 6 ноября по телефонам: 8 (017) 284-12-99, 284-12-92 будет проводиться «горячая линия» с населением Минской области по...
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