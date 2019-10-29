ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

44 закладки в лесу. Минчанина обвиняют в распространении наркотиков и психотропов

30.10.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правоохранители установили координаты 44 закладок, которые приготовил минчанин — в тайниках были метамфетамин и гашиш. Общий вес изъятого — 102,5 грамма. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Весной 2019 года милиция задержала 27-летнего мужчину, который забирал закладки с психотропами в разных концах Минска. Накануне он вместе с женой отдыхал на Минском море. В тот день получил сообщение от интернет-магазина с координатами крупных закладок. По точкам поехал вместе с женой, на арендованном авто. Как установили следователи, супруга задержанного о преступлении ничего не знала.

Сначала мужчина направился в сторону рынка вблизи МКАД — из тайника забрал сверток с 250 таблетками общей массой 97,5 граммов (они содержат особо опасное психотропное вещество — MDMA). Потом поехал в другой конец города — там в лесу забрал сверток с особо опасным психотропным веществом мефедроном (общей массой 100 граммов).

Запрещенные вещества у него изъяла милиция. В квартире нашли и другие вещдоки — электронные весы и приспособления для расфасовки со следами психотропов и наркотиков.

Также установлены координаты 44 приготовленных мужчиной закладок с метамфетамином и гашишем. Общий вес изъятого — 102,5 грамма.

На допросах минчанин признался в преступлении, во время расследования он был под стражей. Уголовное дело передали в прокуратуру, потом его направят в суд.

Мужчина обвиняется в покушении на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса), а также в незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке, хранении особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители установили координаты 44 приготовленных мужчиной закладок с метамфетамином и гашишем. Общий вес изъятого - 102,5 грамма.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика