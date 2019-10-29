44 закладки в лесу. Минчанина обвиняют в распространении наркотиков и психотропов

Источник материала: Tut.by

Правоохранители установили координаты 44 закладок, которые приготовил минчанин — в тайниках были метамфетамин и гашиш. Общий вес изъятого — 102,5 грамма. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Весной 2019 года милиция задержала 27-летнего мужчину, который забирал закладки с психотропами в разных концах Минска. Накануне он вместе с женой отдыхал на Минском море. В тот день получил сообщение от интернет-магазина с координатами крупных закладок. По точкам поехал вместе с женой, на арендованном авто. Как установили следователи, супруга задержанного о преступлении ничего не знала.

Сначала мужчина направился в сторону рынка вблизи МКАД — из тайника забрал сверток с 250 таблетками общей массой 97,5 граммов (они содержат особо опасное психотропное вещество — MDMA). Потом поехал в другой конец города — там в лесу забрал сверток с особо опасным психотропным веществом мефедроном (общей массой 100 граммов).

Запрещенные вещества у него изъяла милиция. В квартире нашли и другие вещдоки — электронные весы и приспособления для расфасовки со следами психотропов и наркотиков.

Также установлены координаты 44 приготовленных мужчиной закладок с метамфетамином и гашишем. Общий вес изъятого — 102,5 грамма.

На допросах минчанин признался в преступлении, во время расследования он был под стражей. Уголовное дело передали в прокуратуру, потом его направят в суд.

Мужчина обвиняется в покушении на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса), а также в незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке, хранении особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).