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Лукашенко не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны

30.10.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Такую задачу он поставил 30 октября, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, — сказал Александр Лукашенко. — Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника.

В то же время президент отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны.

— Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, — заявил он.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы.

— По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим, — заявил он. Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников.

— Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей, — заверил Лукашенко. Но все же, по его мнению, важнее наличие современного оборудования.

— Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный, — поручил он.

Отток врачей и их зарплата

Напомним, министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза. Планируется, что врачам не нужно будет проходить нострификацию (подтверждение) диплома. Это может привлечь в Польшу врачей на постоянную работу. Изменения касаются прежде всего врачей из Беларуси и Украины.

В Польше сейчас не хватает врачей и медсестер. Зарплаты польских врачей составляют порядка 3−4 тысяч евро. В Беларуси, по данным Белстата, средняя зарплата в здравоохранении в сентябре составила 936 рублей (сумма до уплаты налогов). При этом врачи в среднем зарабатывали в сентябре, по статистике, 1507 рублей (сумма до уплаты налогов). С 2018 года в Беларуси началось поэтапное повышение зарплат бюджетников, в том числе и в здравоохранении. Планируется, что к 2025 году зарплаты медицинских работников вырастут в два раза (по сравнению с показателями 2018 года). При этом средняя зарплата врачей к 2025 году должна составлять 150% от средней зарплаты по экономике.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов, в том числе и медиков.

- В последнее время растет количество обращений в Минздрав за подтверждением дипломов для выезда и осуществления деятельности за рубежом. Такие документы у нас запрашивают около 200 человек в год под различными предлогами. Наши врачи очень востребованы за границей, в частности в Польше, Прибалтике, Германии, а также на Ближнем Востоке. Они привлекаются и для работы в Украине в специализированных центрах, — рассказывал ранее заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

Белорусские медики также востребованы в Чехии.

Тем временем в Беларуси врачи и медсестры входят в число самых дефицитных специалистов.

 
 
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- Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными...
 
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