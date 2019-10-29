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«По два-три месяца люди стоят в очереди». Перед визитом Лукашенко в РНПЦ онкологии побывал Госконтроль
30.10.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посещая РНПЦ онкологии в Боровлянах, Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций. До его приезда в центре побывал Госконтроль,
— Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? — спросил Лукашенко. — В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной.
По словам президента, накануне его посещения в РНПЦ побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они, как сообщает пресс-служба, вскрыли проблемы.
— Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться — рассказал Лукашенко о результатах проверки.
Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра. В день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать еще больше операций, но не все зависит от врачей.
Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией.
— Я привык к докладам и рапортам чиновников, а потом оказывается совершенно по-другому. Я абсолютно не верю, что здесь нет проблем, — заявил он.
Президент жестко предупредил и о недопустимости коррупции в медицине, подчеркнув, что прощения за такие факты не будет.
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«По два-три месяца люди стоят в очереди». Перед визитом Лукашенко в РНПЦ онкологии побывал Госконтроль
Посещая РНПЦ онкологии в Боровлянах, Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций. До его приезда в центре побывал Госконтроль,...
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