С местом для селфи и кофейней. В Витебске откроется необычный книжный магазин

Источник материала: Tut.by

В Витебске на улице Ленина 4 ноября откроется новый книжный магазин — «Кніжная зорка». Он станет десятым торговым объектом сети ОАО «Белкнига» в областном центре, пишут «Витебские вести».

Кроме торгового зала, в магазине оборудуют детскую и презентационную зоны, кофейню и даже место для селфи.

Здесь можно будет встретиться с популярными белорусскими авторами, получить автографы писателей, почитать книгу за чашкой кофе. И, конечно, купить литературу, канцелярские товары и сувениры.

В день открытия на весь ассортимент — скидка 10%.

Открытие — в понедельник, 4 ноября, в 11 часов. Магазин находится по адресу: улица Ленина, 1.

Примечательно, что раньше по этому адресу также находились книжные магазины. Сначала — «Крыніца», затем — «Книжный мир» (закрылся этой весной).