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С местом для селфи и кофейней. В Витебске откроется необычный книжный магазин
30.10.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на улице Ленина 4 ноября откроется новый книжный магазин — «Кніжная зорка». Он станет десятым торговым объектом сети ОАО «Белкнига» в областном центре,
Кроме торгового зала, в магазине оборудуют детскую и презентационную зоны, кофейню и даже место для селфи.
Здесь можно будет встретиться с популярными белорусскими авторами, получить автографы писателей, почитать книгу за чашкой кофе. И, конечно, купить литературу, канцелярские товары и сувениры.
В день открытия на весь ассортимент — скидка 10%.
Открытие — в понедельник, 4 ноября, в 11 часов. Магазин находится по адресу: улица Ленина, 1.
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В Витебске на улице Ленина 4 ноября откроется новый книжный магазин - «Кніжная зорка».
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