Страну засыпало снегом. Посмотрите, как красиво в разных частях Беларуси

Источник материала: Tut.by

Первый снег в Беларуси выпал еще в начале октября , но потом установилась не по сезону теплая погода — весь месяц фиксировались температурные рекорды. И вот снова страну засыпало — а мы собрали фото, которые читатели TUT.BY присылали в редакционный Viber .



Снег в Жодино



Снег в Жодино



Снег в Жодино



Борисов



Поставский район



Поставский район



Плещеницы

Вчера, напомним, снег выпал и на Нарочи — настоящее зимнее волшебство в конце октября !

В пятницу, 1 ноября, местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, при прояснениях она понизится до −6 °С, максимальная температура днем составит от −1 °С по северо-востоку до +7 °С по юго-западу страны.