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Страну засыпало снегом. Посмотрите, как красиво в разных частях Беларуси

30.10.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый снег в Беларуси выпал еще в начале октября, но потом установилась не по сезону теплая погода — весь месяц фиксировались температурные рекорды. И вот снова страну засыпало — а мы собрали фото, которые читатели TUT.BY присылали в редакционный Viber.


Снег в Жодино

Снег в Жодино

Снег в Жодино

Борисов

Поставский район

Поставский район

Плещеницы

Вчера, напомним, снег выпал и на Нарочи — настоящее зимнее волшебство в конце октября!

В пятницу, 1 ноября, местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, при прояснениях она понизится до −6 °С, максимальная температура днем составит от −1 °С по северо-востоку до +7 °С по юго-западу страны.

 
 
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Собрали фото, которые читатели TUT.BY присылали в редакционный Viber.
 
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