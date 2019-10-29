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Страну засыпало снегом. Посмотрите, как красиво в разных частях Беларуси
30.10.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый снег в Беларуси
Вчера, напомним, снег выпал и на Нарочи — настоящее
В пятницу, 1 ноября, местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, при прояснениях она понизится до −6 °С, максимальная температура днем составит от −1 °С по северо-востоку до +7 °С по юго-западу страны.
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