ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перепись-2019 завершается

30.10.2019 11:10 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Большая общенациональная кампания “Перепись-2019” завершается. По сути, завтра последний день. Специалисты завершают обход. И 30 октября в 20:00 стационарные участки закроются. Обещают, что с 1 по 6 ноября по каким-то адресам специалисты пройдут повторно и еще раз зададут некоторые вопросы, чтобы оценить работу переписчиков. Организаторы подчеркивают: участие в переписи обязательно. Это прописано в соответствующем законе. Задача не просто составить актуальный портрет страны, но и положить данные в основу прогнозов социально-экономического развития. Напомним, как данные опросов влияют на будущую госполитику. Сколько стоит перепись для страны и оправданы ли эти вложения? И ждать ли штрафов для тех, кто намеренно избегает контактов с переписчиками?
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая общенациональная кампания “Перепись-2019” завершается. По сути, завтра последний день. Специалисты завершают обход. И 30 октября в 20:00 стационарные участки...
 
Новости дня
Новости общества
 
44 закладки в лесу. Минчанина обвиняют в распространении наркотиков и психотропов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика