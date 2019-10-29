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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перепись-2019 завершается Большая общенациональная кампания “Перепись-2019” завершается. По сути, завтра последний день. Специалисты завершают обход. И 30 октября в 20:00 стационарные участки...

Большая общенациональная кампания “Перепись-2019” завершается. По сути, завтра последний день. Специалисты завершают обход. И 30 октября в 20:00 стационарные участки закроются. Обещают, что с 1 по 6 ноября по каким-то адресам специалисты пройдут повторно и еще раз зададут некоторые вопросы, чтобы оценить работу переписчиков. Организаторы подчеркивают: участие в переписи обязательно. Это прописано в соответствующем законе. Задача не просто составить актуальный портрет страны, но и положить данные в основу прогнозов социально-экономического развития. Напомним, как данные опросов влияют на будущую госполитику. Сколько стоит перепись для страны и оправданы ли эти вложения? И ждать ли штрафов для тех, кто намеренно избегает контактов с переписчиками?