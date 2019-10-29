Областные «Дожинки» перенесли из Глуска в Могилев. Но праздник в райцентре тоже будет

Источник материала: Tut.by

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» пройдет 15 ноября в Могилеве, сообщили в облисполкоме. Ранее говорили о том, что областной праздник сбора урожая-2019 пройдет в Глуске. Но фестиваль в райцентре тоже будет, и довольно масштабный. О причинах переноса не сообщается.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Глуск уже готовили к областным «Дажынкам» . Еще в августе речь шла о финансировании работ на сумму более 4 млн рублей . Кроме стандартных капремонта домов, ремонта дорог и благоустройства территории, в Глуске реконструируют самый важный для местных жителей объект — кинотеатр.

И «Дажынкі» в Глуске будут — правда, районные, но довольно масштабные. Они пройдут 8 ноября с участием руководства области и соседних районов, рассказали TUT.BY в облисполкоме.

А областные пройдут в Могилеве 15 ноября, сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома. Праздник также будет посвящен Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечается в Беларуси 17 ноября.

На «Дажынках» в Могилеве пройдут концерт и выставка сельскохозяйственной техники. Около 140 работников сельского хозяйства региона, победителей уборочной кампании 2019 года получат награды.

В 2018 году областные «Дажынкі» также прошли не в районном, а в областном центре. И тоже в середине ноября. В 2017 году областные «Дожинки» проходили в Кличеве 7 октября. В 2016-м — 27 сентября в Мстиславле .