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В детском саду в Минске загорелась плита. Эвакуированы 155 человек
30.10.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В двухэтажном детском саду № 73 на Рокоссовского сегодня горела электроплита. Подробности происшествия
В 9.31 в МЧС обратился повар детского сада и сообщил о загорании электроплиты в кухне. Выяснилось, что горел блок управления плитой. Работники детсада потушили огонь огнетушителем и еще до приезда МЧС эвакуировали 155 человек: 119 детей в возрасте от 2 до 6 лет и обслуживающий персонал.
Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки.
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В двухэтажном детском саду № 73 на Рокоссовского сегодня горела электроплита.
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