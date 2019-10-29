В детском саду в Минске загорелась плита. Эвакуированы 155 человек

Источник материала: Tut.by

В двухэтажном детском саду № 73 на Рокоссовского сегодня горела электроплита. Подробности происшествия сообщает МЧС.



Фото: МЧС

В 9.31 в МЧС обратился повар детского сада и сообщил о загорании электроплиты в кухне. Выяснилось, что горел блок управления плитой. Работники детсада потушили огонь огнетушителем и еще до приезда МЧС эвакуировали 155 человек: 119 детей в возрасте от 2 до 6 лет и обслуживающий персонал.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки.