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В Воложинском районе отреставрировали братскую могилу

30.10.2019 12:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В деревне Маньковщина Воложинского района завершили восстановление памятника воинам Великой Отечественной войны. За реставрацию монумента взялись активисты общественного объединения "Возрождение" совместно с учениками и учителями средней школы деревни Яршевичи. Они отшлифовали поверхность памятника и покрыли защитной краской, также установили скамейки. А прямо в эти минуты там проходит акция-реквием. Позже во Всехсвятский храм Минска доставят капсулы с землей братских могил из каждого района страны. Международный проект "Во славу общей Победы" поможет восстановить братские могилы по всей территории Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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В деревне Маньковщина Воложинского района завершили восстановление памятника воинам Великой Отечественной войны. За реставрацию монумента взялись активисты...
 
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