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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночные заморозки обернулись утренними авариями Ночные заморозки подбросили неприятный сюрприз автомобилистам. Как итог - ряд мелких ДТП. Не обошлось и без серьезных аварий. Так, сегодня в 7 утра на столичной МКАД...

Ночные заморозки подбросили неприятный сюрприз автомобилистам. Как итог - ряд мелких ДТП. Не обошлось и без серьезных аварий. Так, сегодня в 7 утра на столичной МКАД перевернулся микроавтобус "мерседес". Как говорят в ГАИ, водитель не учел погодные условия и совершил наезд на ограждение. От удара автомобиль отбросило, и он лег на бок, перекрыв две полосы. Как результат - по кольцевой было сильно затруднено движение.