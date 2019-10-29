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Лукашенко приказал обеспечить врачей техникой и предупредил о наказании за коррупцию

30.10.2019 13:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лукашенко поручил обеспечить белорусских врачей самой современной техникой и разобраться с очередями на операции.

Об этом сообщает пресс-служба президента в публикации о посещении 30 октября Александра Лукашенко Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.

По словам президента, главная задача сегодня заключается в оснащении врачей самым современным оборудованием,

«Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника», - предупредил Лукашенко.

В ходе посещения РНПЦ он приказал разобраться с очередями на проведение операций.

«Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? - спросил он. - В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной».

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, количество врачей в Беларуси увеличивается, поэтому потребность в специалистах скоро будет закрыта. В то же время, Караник напомнил о повышении зарплат для медработников.

На месте присутствовали журналисты, которые упомянули о том, что Польша ввела новые правила для европейских и белорусских медиков: им не нужно будет подтверждать диплом, достаточно будет экзамена в клинике. В этой связи журналисты поинтересовались, не опасается ли государство крупного оттока специалистов из страны.

Лукашенко ответил, что «волнует, но не напрягает», так как министр образования заверил, что проблему нехватки врачей «снимем». «Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов, в том числе повышением зарплаты и созданием комфортных условий для жизни и работы. Президент также принял участие в церемонии открытия пансионата для пациентов и их сопровождающих на территории РНПЦ.

Лукашенко жестко напомнил, что за коррупцию в медицине никому пощады не будет.

 
 
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Лукашенко поручил обеспечить белорусских врачей самой современной техникой и разобраться с очередями на операции.
 
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