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Большая осенняя ярмарка в Могилеве переедет. Рассказываем, куда

30.10.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенняя овощная ярмарка переезжает с площадки у торгового центра «Парк сити» в микрорайон Юбилейный, Могилеве начинается сезон овощных ярмарок. Рассказываем, где можно закупиться на зиму">сообщается на сайте горисполкома. Там она будет работать до 3 ноября.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Продавать овощи, фрукты, плоды будут в районе дома № 25 на улице Королева. А около «Парк сити» в это время будут идти строительные работы.

Сезон осенних ярмарок в Могилеве стартовал 14 сентября и продлится до конца ноября. Далее график проведения ярмарок такой (но он еще может измениться):

4−8 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а;

9, 10 ноября — территория около СШ № 17″ на улице Челюскинцев, 181;

16, 17 ноября — территория около СШ № 13″ на улице Алтайской, 26;

30 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а.

 
Теги: Могилев
 
 
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Продавать урожай 2019 года на специализированных ярмарках в Могилеве планируют до конца ноября.
 
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