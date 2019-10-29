Большая осенняя ярмарка в Могилеве переедет. Рассказываем, куда

Источник материала: Tut.by

Осенняя овощная ярмарка переезжает с площадки у торгового центра «Парк сити» в микрорайон Юбилейный, Могилеве начинается сезон овощных ярмарок. Рассказываем, где можно закупиться на зиму">сообщается на сайте горисполкома. Там она будет работать до 3 ноября.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Продавать овощи, фрукты, плоды будут в районе дома № 25 на улице Королева. А около «Парк сити» в это время будут идти строительные работы.

Сезон осенних ярмарок в Могилеве стартовал 14 сентября и продлится до конца ноября. Далее график проведения ярмарок такой (но он еще может измениться):

4−8 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а;

9, 10 ноября — территория около СШ № 17″ на улице Челюскинцев, 181;

16, 17 ноября — территория около СШ № 13″ на улице Алтайской, 26;

30 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а.