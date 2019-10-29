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Большая осенняя ярмарка в Могилеве переедет. Рассказываем, куда
30.10.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осенняя овощная ярмарка переезжает с площадки у торгового центра «Парк сити» в микрорайон Юбилейный, Могилеве начинается сезон овощных ярмарок. Рассказываем, где можно закупиться на зиму">сообщается на сайте горисполкома. Там она будет работать до 3 ноября.
Продавать овощи, фрукты, плоды будут в районе дома № 25 на улице Королева. А около «Парк сити» в это время будут идти строительные работы.
Сезон осенних ярмарок в Могилеве
4−8 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а;
9, 10 ноября — территория около СШ № 17″ на улице Челюскинцев, 181;
16, 17 ноября — территория около СШ № 13″ на улице Алтайской, 26;
30 ноября — площадка около рынка «Гребенёвский» на улице Симонова, 2а.
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Продавать урожай 2019 года на специализированных ярмарках в Могилеве планируют до конца ноября.
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