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На Бали два десятка человек продолжают розыск пропавшего белоруса - пока безуспешно

30.10.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На индонезийском острове Бали не прекращаются поиски 34-летнего туриста из Беларуси. Арендованную им машину нашли недалеко от 130-метровой скалы, и поначалу местная полиция предположила, что мужчина сорвался при попытке сделать селфи. Но сейчас есть сомнения в этой версии.


Фото: nusabali.com

Как выяснило издание Sputnik.by, пропавший Сергей Барбушин — программист из Гродно. Когда-то парень поступил в питерский вуз, но бросил, выучился всему сам — и стал успешным. Пару лет он, имея возможность работать удаленно, в холодный сезон перебирается в теплые страны. Поэтому поездка на Бали была не краткосрочной туристической.

Как рассказал брат пропавшего, Андрей, тот любит активный отдых (серфинг, прыжки с парашютом) и путешествовать по острову. При этом совсем не любитель селфи, семья также отвергает мысль о суициде. Телефон при этом нашли на суше, полиция даже отвечала на звонки брата пропавшего белоруса.

«Версия с селфи — это полная ерунда. Насколько я знаю, там такая версия довольно распространенная. Проще сказать, что причина селфи, чем что-то расследовать. Пишут, что были какие-то очевидцы, но мы не знаем, допрашивали их или нет», — рассказал Андрей.

Местные СМИ писали: вечером 27 октября в полицию поступил звонок, что иностранец мог упасть во время съемки селфи на утесе Tanjung Mebulu в округе Бадунг на юге острова. Неподалеку нашли арендованную белорусом машину, а внутри якобы был паспорт — но судя по уточненным данным, это не совсем так.

Сейчас вопрос поиска Сергея Барбушина находится на контроле сотрудников посольства Беларуси в Индонезии. Там подтвердили TUT.BY, что телефон парня действительно был не в воде.

— Мы следим за ситуацией с 28 октября, как только в СМИ появилась информация о поиске, и находимся в контакте с родными и близкими, а также компетентными органами. Точно установлено, что 20 октября Сергей Барбушин въехал в Индонезию и после этого страну не покидал. По сообщению полиции, вечером 27 октября был обнаружен автомобиль, взятый им в аренду. Знаем, что при вскрытии машины нашли кошелек и телефон. Никаких документов и чего-либо другого не было, — рассказали в дипмиссии.

Сегодня продолжался опрос свидетелей. Но об уголовном деле речи пока не идет, как и не пишут о других версиях случившегося местные издания.

Сейчас на Бали уже вечер и темнеет, поэтому поисковую операцию сегодня, очевидно, снова приостановят до утра.

— В поиске был задействован вертолет — осматривали побережье. На юге Бали достаточно скалистая местность и большие волны, поэтому с лодки делать это сложнее, чем с воздуха, — добавили в посольстве.

Как пишет издание nusabali.com, первоначально поиски сосредоточили вокруг скалы — с земли, воды и воздуха искали около двух десятков человек.

— Но пока никаких результатов, — рассказал глава Национального агентства поиска и спасения Basarnas Ади Пурномо.

Сегодня было решено увеличить зону поиска, учитывая направление волн и скорость ветра. Пока ни мужчину, ни каких-либо его вещей не нашли.

 
Теги: Гродно
 
 
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Известно, что ищут 34-летнего Сергея Барбушина, программиста из Гродно.
 
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