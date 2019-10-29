«В карман не лезут, копейки не считают». Лукашенко рассказал, зачем стране перепись населения

Источник материала: Tut.by

«Мы должны пройти эту перепись, знать, сколько у нас населения, какова структура, качественный состав населения. Для того чтобы дальше работать, выстраивать политику», — объяснил Александр Лукашенко, посещая РНПЦ в Боровлянах.

— Мы скоро начнем планировать новую пятилетку и должны знать, что у нас с населением творится, какой уровень жизни людей, чтобы на будущее планировать, сколько жилья строить, кому (многодетные — немногодетные семьи), — сказал Лукашенко.

В своем вопросе по поводу переписи населения журналисты госСМИ, которые присутствовали во время визита президента в Боровляны, упомянули, как сообщает пресс-служба, «болезненную реакцию со стороны некоторых людей и ресурсов, вплоть до призывов бойкотировать перепись».

— Истоки этой неадекватности в умах неадекватных людей. Мы часто говорим (это ваши фразы, я их заимствовал у вас): им что ни сделай, все плохо. Есть у нас несколько тысяч таких людей, — считает Лукашенко.

Что касается опасений, что куда-то попадут какие-то личные данные, президент отметил, что даже он, будучи президентом, не боится этого и прошел перепись.

— Какой там страх? При переписи в карман не лезут, копейки или рубли не считают. Поэтому каких данных там можно бояться? Надуманность какая-то: не будет пользы от этого или не прозрачна перепись… С одной стороны, говорят, чтобы данные куда-то не попали, а тут, что это не прозрачно и сравнивают с выборами. Полный абсурд, — заметил он. — Думаю, это такая мелочь, на которую не надо обращать внимания.

Напомним, перепись в стране проходит до 30 октября. По данным на 21 октября, переписалось около 5 миллионов человек, в том числе больше двух миллионов — через интернет.