«Если бы я была мэром». Витеблянка Наталья придумала, как отремонтировать больницы и накормить детей

Источник материала: Tut.by

Участница конкурса «Если б я был мэром» Наталья Постраш предлагает кормить бесплатными завтраками и обедами всех школьников в Витебске, а не только льготников. Горожанка также придумала, как сделать ремонт во всех больницах.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Бесплатное питание для всех школьников

— Быть мэром — непросто. Думаю, все это понимают. В сутках всего 24 часа, и трудно объять необъятное, — рассуждает Наталья. — Но в первую очередь я бы бесплатно обеспечила всех школьников полноценным питанием. Ребята получали бы завтрак и обед.

К сожалению, уровень жизни в семьях значительно отличается. И для некоторых детей, как это ни печально, школьный обед — единственная возможность не остаться голодными.

Да, это потребует дополнительных затрат. Но, если не перекладывать десятки раз плитку на улицах, более рационально распределять собранные налоги, предусмотреть льготы для поставщиков школьных столовых, — средства найдутся.

Дети — будущее нации. Неважно, кем они станут, когда вырастут: артистами, учеными, строителями, врачами. Важно, что сегодняшние взрослые помогут им остаться здоровыми.

Ремонт в больницах — с помощью предприятий

Неплохо бы обратить внимание и на состояние наших больниц, особенно детских. Для детей нахождение вне дома — уже стресс. А состояние некоторых палат просто пугает.

Средств всегда будет не хватать, это понятно. Почему бы не предложить внести в это дело посильный вклад предприятиям области? Но не просто перечислить средства, не зная, как их потратят, а взять одну палату и привести ее в порядок. И дальше поддерживать ее в нормальном состоянии.

А если вложенные в этот ремонт средства еще и учесть при налогообложении, желающие наверняка найдутся. Мы же — живые люди, и всякое может случиться и с нами, и с нашими близкими. Получается, это вложение в самих себя. А пребывание в чистой уютной палате точно помогает выздоровлению.





Благоустройство дорог

Состояние наших дорог тоже оставляет желать лучшего. Красивый центр города — это, конечно, замечательно. Но что делать тем, кто живет на окраинах, в частном секторе, сельской местности? А это ведь тоже наши люди.

Автомобилисты платят дорожные сборы, а все работники — налоги. И все хотят жить в цивилизованном мире. Наверняка, есть специалисты, которые найдут решение и этой проблемы.

Очень хочется, чтобы среди представителей власти было больше настоящих специалистов своего дела, действительно неравнодушных к будущему наших детей, стариков и нашей страны.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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