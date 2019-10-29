Магазину «Виталюр» около городского парка в Осиповичах быть?

Источник материала: Асiповiцкi край

Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции размещения объекта строительства “Торговый объект общества с дополнительной ответственностью “Виталюр” по ул. Юбилейной в г. Осиповичи” от 29 октября 2019 г., г. Осиповичи

Объект: «Торговый объект общества с дополнительной ответственностью «Виталюр» по ул. Юбилейной в г. Осиповичи».

Земельный участок, планируемый для размещения торгового объекта, расположен в северной части города в районе пересечения ул. Юбилейной и ул. Парковой со стороны ресторана «Пралеска». Земельный участок в соответствии с генеральным планом города имеет назначение ландшафтно-рекреационной зоны (городской парк). По земельному участку проходят подземные инженерные сети различного назначения (электроснабжения, природного газа, теплоснабжения, водоснабжения, связи), а также растущие зеленые насаждения в виде многолетних деревьев породы липа, клен, береза.

Общественное обсуждение размещения объекта проводится с 8 ноября 2019 года по 3 декабря 2019 год.

Графические материалы (эскиз) размещения торгового объекта размещен на официальном сайте Осиповичского райисполкома osipovichi.gov.by, в районной газете «Асіповіцкі край» от 29.10.2019 г. , а также находятся в кабинете начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома по адресу: 213760, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33, кор. 2, каб. 301.





Организатором общественного обсуждения выступает Осиповичский районный исполнительный комитет. Адрес: 213760, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33; тел./факс 8 (02235) 66-010, электронная поч-та ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by. Контактное лицо — начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Молокович И.В. Адрес: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33, кор. 2, каб. 301, 307; тел. 8 (02235) 66-045, 66-044, моб. 8 (033) 319-02-10; сайт arc@osipovichi.gov.by.

Подача предложений и замечаний участниками обсуждения проводится в виде письменного предложения на бумажном носителе, предложения на электронный адрес с указанием наименования организации или ФИО физического лица, почтового адреса, номера телефона. Прием заявлений осуществляется до 3 декабря 2019 года в кабинетах 301, 307, кор. 2 Осиповичского районного исполнительного комитета.

Комиссия, назначенная распоряжением председателя райисполкома от 24 октября 2019 г. № 224-р в составе:

Гончаров А.И. — заместитель председателя райисполкома —председатель комиссии;

Молокович И.В. — начальник отдела архитектуры и строительства — заместитель председателя комиссии;

Сувеев С.П. — председатель районного Совета депутатов;

Романчук И.А. — начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи;

Кулик Д.В. — начальник Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Семенцов С.А. — начальник отдела землеустройства;

Мукалова Е.М. — главный врач УЗ «Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии»,

рассматривает замечания и (или) предложения, поступившие от участников общественного обсуждения.

Заказчиком по проектированию и строительству объекта выступает общество с дополнительной ответственностью «Виталюр» АБК, кор. 1, 9-й км Московского шоссе, Минский район, Республика Беларусь. Контактное лицо — Федотко Дмитрий, моб. 8 (029) 647-53-50, тел. 8 (017) 266-06-63, факс 8 (017) 266-06-64.

Проектная организация определяется по итогам переговоров или торгов.

Итоги общественного обсуждения подводит комиссия с оформлением протокола, с последующим его утверждением.

Протокол общественного обсуждения размещается в районной газете «Асіповіцкі край».