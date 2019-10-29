В Гомеле мужа с женой и еще троих человек будут судить за наркотики

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сразу пять человек попали под уголовку за упортебление и незаконный оборот наркотиков, сообщили в СК.





Весной 28-летний мужчина приехал в Гомель после нескольких лет работы во Франции. Купил 10 таблеток, содержащих в своем составе особо опасный психотроп MDMA, а затем перепродал их своему приятелю. Тот перевез психотропы в Добрушский район.

Там же он, как выяснило следстствие, еще осенью 2018 года собрал около 130 граммов марихуаны. Часть мужчина оставил на даче, часть перевез домой в Гомель, а часть подарил своему 33-летнему приятелю.

В мае 2019 года мужчина попросил еще одного своего знакомого привезти в Гомель жену с дачи, а также находившегося в том же населенном пункте 30-летнего земляка. При этом мужчина дал жене и земляку задание — забрать спрятанные на даче таблетки и марихуану.

По дороге их задержали сотрудники милиции.

В отношении пятерых человек теперь возбуждены уголовные дела. Одним предъявлено обвинение за хранение и перевозку наркотиков, другим — за распространение.