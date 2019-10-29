Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания

Источник материала: Полесская правда



Утром 2 сентября специалисты ДУ «Щучинское предприятие мелиоративных систем» выполняли работы по установке скоб в продувочном колодце. Двое из них спустились внутрь гидротехнического сооружения, и по прошествии некоторого времени почувствовали себя плохо. Работники, находившиеся наверху, вызвали МЧС и скорую помощь. Пострадавших доставили в больницу, но, к сожалению, одного из мужчин спасти не удалось. Причиной несчастного случая стало отравление смесью канализационных газов…

– Такие факты не единичны, – сообщает Национальный правовой интернет-портал со ссылкой на слова заместителя начальника отдела судебно-химических экспертиз УЛИВДБХ Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Светланы Мизенковой. – Один из самых вопиющих произошел в Крупском районе Минской области в 2016 году. Тогда мужчина спустился в канализационный колодец, расположенный возле дома, чтобы его прочистить. Во время работы он потерял сознание и упал на дно. Оказать помощь односельчанину пытались соседи: трое мужчин поочередно спускались внутрь сооружения, теряли сознание и падали вниз. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли из колодца тела четверых человек без признаков жизни: медработники констатировали их смерть. Кроме того, отравление парами скопившихся в колодце газов получили двое спасателей. Не приходя в сознание, они скончались в больнице.

Со слов специалиста, при определенной концентрации некоторые газы способны превращаться в коварных, невидимых убийц. Несмотря на то, что ингаляционные отравления случаются гораздо реже, чем пероральные (в результате проглатывания потенциально опасных веществ), последствия от них могут быть куда более печальными.

– Самые опасные газы – те, что не имеют ни цвета, ни запаха, воздействия которых человек не ощущает, пока не ухудшилось его состояние, – поясняет Светлана Сергеевна. – Они образуются в колодцах, канализациях, септических системах, отстойниках и других сооружениях, где присутствует сточная вода с содержанием органических компонентов. А любая органика имеет свойство разлагаться. На глубине этот процесс, как правило, идет по бескислородному пути, с образованием биогаза, который еще называют канализационным или клоачным. Чаще всего это смесь азота, метана, двуокиси углерода, сероводорода и аммиака в различных концентрациях.

Почему же человек, спустившись в колодец, может почувствовать себя плохо? Дело в том, что в результате реакций разложения органики концентрация кислорода в окружающем воздухе резко падает, а азота, который обычно составляет около 80% от его состава, возрастает. К тому же образующиеся газы тяжелее воздуха, и если в колодце плохой вентиляционный обмен, они накапливаются внизу и вытесняют оставшийся кислород. Поэтому человек, спустившийся на глубину, может попасть в бескислородное пространство.

В результате у человека возникают симптомы кислородного голодания:

головокружение,

дезориентация в пространстве,

помутнение сознания,

галлюцинации,

постепенное угнетение дыхательных центров.

Такой эффект характерен для двуокиси углерода, метана, азота. Особую опасность представляет сероводород. Несмотря на то, что всем знаком его характерный запах – тухлых яиц – при повышенной концентрации этого газа обонятельный порог притупляется, и человеческий нос уже ничего не чувствует. Сероводород вызывает рефлекторную остановку дыхания, а также обладает нейротоксичным действием.

Ощутить на себе токсичность метана могут грибники и любители собирать ягоды, поскольку нередко этот газ образуется на болотах, где много органики, оттуда и его второе название – болотный. Даже просто оказавшись в низине, вблизи очистных сооружений, сапропелей, человек может почувствовать симптомы кислородного голодания.

Еще одна актуальная проблема, особенно в период наступления холодов, это отравления угарным газом. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вызывает никаких ощущений, пока не станет слишком поздно. Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином с образованием карбоксигемоглобина, в результате чего кровь утрачивает способность переносить и доставлять к тканям кислород, организм быстро начинает испытывать его нехватку.

– Угарный газ или окись углерода – это продукт неполного сгорания органических веществ, который образуется при топке печей, котлов, газовых горелок, плит и т.д. – поясняет С.Мизенкова. – Многие слышали о резонансном случае, который произошел в Скиделе несколько лет назад. Тогда маленький ребенок гостил у бабушки, проживающей в частном доме. Помещение отапливалось при помощи газового котла. Наутро пенсионерка обнаружила внука мертвым. Не менее шокирующий эпизод произошел в Гродно в доме по улице Стефана Батория. Девочка-подросток планировала принять ванну, для чего включила газовую колонку. Находясь в воде, она потеряла сознание и захлебнулась.

Специалист констатирует: чаще всего отравление происходит в помещениях с плохой вентиляцией. Оно может быть постепенным или очень быстрым. Всё зависит от концентрации газа в воздухе, длительности его воздействия и индивидуальной чувствительности человека. Кроме того, отравление может произойти в результате работы бензинового двигателя:

– Случается, что автолюбители погибают в собственных гаражах. Причина тому – привычка работать при включенном для обогрева двигателе. Если в помещении плохая вентиляция, это может привести к смерти. Характерно, что пострадавший не сразу обращает внимание на признаки отравления угарным газом и не замечает, как засыпает. Если его не вынести на свежий воздух, своевременно не оказать медицинскую помощь, он может погибнуть, – повествует эксперт.

Светлана Сергеевна напоминает: нельзя экономить на своем здоровье. Все работы, связанные с прочисткой гидротехнических сооружений, стоит доверять специалистам, имеющим необходимое для этого оборудование. Если вы увидели, что кто-то полез в колодец, и ему стало плохо, ни в коем случае нельзя отправляться следом. Нужно вызвать скорую помощь и сотрудников МЧС, у которых есть средства индивидуальной защиты и газоанализаторы. Что касается отопления, обогрева, используйте для этого только исправное оборудование, не забывайте регулярно осуществлять профилактическое обслуживание с привлечением специальных служб: проверять вентиляцию, чистить дымоход. При малейшем подозрении на отравление газом – появлении сонливости, головной боли, головокружения, ощущения «нехватки воздуха», срочно проветривайте помещение, выходите на улицу. И не забудьте поделиться информацией с близкими.

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