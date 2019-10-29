|
Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания
30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Такие факты не единичны, – сообщает
Со слов специалиста, при определенной концентрации некоторые газы способны превращаться в коварных, невидимых убийц. Несмотря на то, что ингаляционные отравления случаются гораздо реже, чем пероральные (в результате проглатывания потенциально опасных веществ), последствия от них могут быть куда более печальными.
Почему же человек, спустившись в колодец, может почувствовать себя плохо? Дело в том, что в результате реакций разложения органики концентрация кислорода в окружающем воздухе резко падает, а азота, который обычно составляет около 80% от его состава, возрастает. К тому же образующиеся газы тяжелее воздуха, и если в колодце плохой вентиляционный обмен, они накапливаются внизу и вытесняют оставшийся кислород. Поэтому человек, спустившийся на глубину, может попасть в бескислородное пространство.
В результате у человека возникают симптомы кислородного голодания:
Такой эффект характерен для двуокиси углерода, метана, азота. Особую опасность представляет сероводород. Несмотря на то, что всем знаком его характерный запах – тухлых яиц – при повышенной концентрации этого газа обонятельный порог притупляется, и человеческий нос уже ничего не чувствует. Сероводород вызывает рефлекторную остановку дыхания, а также обладает нейротоксичным действием.
Еще одна актуальная проблема, особенно в период наступления холодов, это отравления угарным газом. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вызывает никаких ощущений, пока не станет слишком поздно. Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином с образованием карбоксигемоглобина, в результате чего кровь утрачивает способность переносить и доставлять к тканям кислород, организм быстро начинает испытывать его нехватку.
– Угарный газ или окись углерода – это продукт неполного сгорания органических веществ, который образуется при топке печей, котлов, газовых горелок, плит и т.д. – поясняет С.Мизенкова. – Многие слышали о резонансном случае, который произошел в Скиделе несколько лет назад. Тогда маленький ребенок гостил у бабушки, проживающей в частном доме. Помещение отапливалось при помощи газового котла. Наутро пенсионерка обнаружила внука мертвым. Не менее шокирующий эпизод произошел в Гродно в доме по улице Стефана Батория. Девочка-подросток планировала принять ванну, для чего включила газовую колонку. Находясь в воде, она потеряла сознание и захлебнулась.
Специалист констатирует: чаще всего отравление происходит в помещениях с плохой вентиляцией. Оно может быть постепенным или очень быстрым. Всё зависит от концентрации газа в воздухе, длительности его воздействия и индивидуальной чувствительности человека. Кроме того, отравление может произойти в результате работы бензинового двигателя:
Светлана Сергеевна напоминает: нельзя экономить на своем здоровье. Все работы, связанные с прочисткой гидротехнических сооружений, стоит доверять специалистам, имеющим необходимое для этого оборудование. Если вы увидели, что кто-то полез в колодец, и ему стало плохо, ни в коем случае нельзя отправляться следом. Нужно вызвать скорую помощь и сотрудников МЧС, у которых есть средства индивидуальной защиты и газоанализаторы. Что касается отопления, обогрева, используйте для этого только исправное оборудование, не забывайте регулярно осуществлять профилактическое обслуживание с привлечением специальных служб: проверять вентиляцию, чистить дымоход. При малейшем подозрении на отравление газом – появлении сонливости, головной боли, головокружения, ощущения «нехватки воздуха», срочно проветривайте помещение, выходите на улицу. И не забудьте поделиться информацией с близкими.
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания
> Утром 2 сентября специалисты ДУ «Щучинское предприятие мелиоративных систем» выполняли работы по установке скоб в продувочном колодце. Двое из них спустились...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)