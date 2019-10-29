ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания

30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания
Утром 2 сентября специалисты ДУ «Щучинское предприятие мелиоративных систем» выполняли работы по установке скоб в продувочном колодце. Двое из них спустились внутрь гидротехнического сооружения, и по прошествии некоторого времени почувствовали себя плохо. Работники, находившиеся наверху, вызвали МЧС и скорую помощь. Пострадавших доставили в больницу, но, к сожалению, одного из мужчин спасти не удалось. Причиной несчастного случая стало отравление смесью канализационных газов…

– Такие факты не единичны, – сообщает Национальный правовой интернет-портал со ссылкой на слова заместителя начальника отдела судебно-химических экспертиз УЛИВДБХ Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Светланы Мизенковой. – Один из самых вопиющих произошел в Крупском районе Минской области в 2016 году. Тогда мужчина спустился в канализационный колодец, расположенный возле дома, чтобы его прочистить. Во время работы он потерял сознание и упал на дно. Оказать помощь односельчанину пытались соседи: трое мужчин поочередно спускались внутрь сооружения, теряли сознание и падали вниз. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли из колодца тела четверых человек без признаков жизни: медработники констатировали их смерть. Кроме того, отравление парами скопившихся в колодце газов получили двое спасателей. Не приходя в сознание, они скончались в больнице.

Со слов специалиста, при определенной концентрации некоторые газы способны превращаться в коварных, невидимых убийц. Несмотря на то, что ингаляционные отравления случаются гораздо реже, чем пероральные (в результате проглатывания потенциально опасных веществ), последствия от них могут быть куда более печальными.

– Самые опасные газы – те, что не имеют ни цвета, ни запаха, воздействия которых человек не ощущает, пока не ухудшилось его состояние, – поясняет Светлана Сергеевна. – Они образуются в колодцах, канализациях, септических системах, отстойниках и других сооружениях, где присутствует сточная вода с содержанием органических компонентов. А любая органика имеет свойство разлагаться. На глубине этот процесс, как правило, идет по бескислородному пути, с образованием биогаза, который еще называют канализационным или клоачным. Чаще всего это смесь азота, метана, двуокиси углерода, сероводорода и аммиака в различных концентрациях.

Почему же человек, спустившись в колодец, может почувствовать себя плохо? Дело в том, что в результате реакций разложения органики концентрация кислорода в окружающем воздухе резко падает, а азота, который обычно составляет около 80% от его состава, возрастает. К тому же образующиеся газы тяжелее воздуха, и если в колодце плохой вентиляционный обмен, они накапливаются внизу и вытесняют оставшийся кислород. Поэтому человек, спустившийся на глубину, может попасть в бескислородное пространство.

В результате у человека возникают симптомы кислородного голодания:

  • головокружение,
  • дезориентация в пространстве,
  • помутнение сознания,
  • галлюцинации,
  • постепенное угнетение дыхательных центров.

Такой эффект характерен для двуокиси углерода, метана, азота. Особую опасность представляет сероводород. Несмотря на то, что всем знаком его характерный запах – тухлых яиц – при повышенной концентрации этого газа обонятельный порог притупляется, и человеческий нос уже ничего не чувствует. Сероводород вызывает рефлекторную остановку дыхания, а также обладает нейротоксичным действием.

Ощутить на себе токсичность метана могут грибники и любители собирать ягоды, поскольку нередко этот газ образуется на болотах, где много органики, оттуда и его второе название – болотный. Даже просто оказавшись в низине, вблизи очистных сооружений, сапропелей, человек может почувствовать симптомы кислородного голодания.

Еще одна актуальная проблема, особенно в период наступления холодов, это отравления угарным газом. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вызывает никаких ощущений, пока не станет слишком поздно. Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином с образованием карбоксигемоглобина, в результате чего кровь утрачивает способность переносить и доставлять к тканям кислород, организм быстро начинает испытывать его нехватку.

– Угарный газ или окись углерода – это продукт неполного сгорания органических веществ, который образуется при топке печей, котлов, газовых горелок, плит и т.д. – поясняет С.Мизенкова. – Многие слышали о резонансном случае, который произошел в Скиделе несколько лет назад. Тогда маленький ребенок гостил у бабушки, проживающей в частном доме. Помещение отапливалось при помощи газового котла. Наутро пенсионерка обнаружила внука мертвым. Не менее шокирующий эпизод произошел в Гродно в доме по улице Стефана Батория. Девочка-подросток планировала принять ванну, для чего включила газовую колонку. Находясь в воде, она потеряла сознание и захлебнулась.

Специалист констатирует: чаще всего отравление происходит в помещениях с плохой вентиляцией. Оно может быть постепенным или очень быстрым. Всё зависит от концентрации газа в воздухе, длительности его воздействия и индивидуальной чувствительности человека. Кроме того, отравление может произойти в результате работы бензинового двигателя:

– Случается, что автолюбители погибают в собственных гаражах. Причина тому – привычка работать при включенном для обогрева двигателе. Если в помещении плохая вентиляция, это может привести к смерти. Характерно, что пострадавший не сразу обращает внимание на признаки отравления угарным газом и не замечает, как засыпает. Если его не вынести на свежий воздух, своевременно не оказать медицинскую помощь, он может погибнуть, – повествует эксперт.

Светлана Сергеевна напоминает: нельзя экономить на своем здоровье. Все работы, связанные с прочисткой гидротехнических сооружений, стоит доверять специалистам, имеющим необходимое для этого оборудование. Если вы увидели, что кто-то полез в колодец, и ему стало плохо, ни в коем случае нельзя отправляться следом. Нужно вызвать скорую помощь и сотрудников МЧС, у которых есть средства индивидуальной защиты и газоанализаторы. Что касается отопления, обогрева, используйте для этого только исправное оборудование, не забывайте регулярно осуществлять профилактическое обслуживание с привлечением специальных служб: проверять вентиляцию, чистить дымоход. При малейшем подозрении на отравление газом – появлении сонливости, головной боли, головокружения, ощущения «нехватки воздуха», срочно проветривайте помещение, выходите на улицу. И не забудьте поделиться информацией с близкими.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания Специалисты Госкомитета судебных экспертиз рассказали, почему грибники и собиратели ягод могут почувствовать симптомы кислородного голодания

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Утром 2 сентября специалисты ДУ «Щучинское предприятие мелиоративных систем» выполняли работы по установке скоб в продувочном колодце. Двое из них спустились...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Переписался - и пошли звонки с предложением кредита». Белстат отвечает на претензии к переписи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика