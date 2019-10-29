Завтра состоится республиканский профсоюзный правовой приём граждан

Источник материала: Полесская правда



Местом проведения профсоюзных правовых приёмов граждан станут организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.

По сообщению официального сайта Федерации профсоюзов Беларуси , время и место приема можно узнать по телефону:

Брестского областного объединения профсоюзов (Ирина Евгеньевна Михнович) 8-0162-21-56-43.