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Завтра состоится республиканский профсоюзный правовой приём граждан

30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра состоится республиканский профсоюзный правовой приём граждан
Местом проведения профсоюзных правовых приёмов граждан станут организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.

По сообщению официального сайта Федерации профсоюзов Беларуси, время и место приема можно узнать по телефону:

Брестского областного объединения профсоюзов (Ирина Евгеньевна Михнович) 8-0162-21-56-43.

 
 
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> Местом проведения профсоюзных правовых приёмов граждан станут организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские...
 
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