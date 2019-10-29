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Завтра состоится республиканский профсоюзный правовой приём граждан
30.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.
По сообщению
Брестского областного объединения профсоюзов (Ирина Евгеньевна Михнович) 8-0162-21-56-43.
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> Местом проведения профсоюзных правовых приёмов граждан станут организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские...
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