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«Работодатель года – 2019»

30.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Подведены итоги V ежегодного конкурса «Работодатель года – 2019» и названы лучшие работодатели в разных сферах и отраслях. ОАО «БАТЭ» отмечено лидирующим в номинации «Машиностроение».

 
 
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В числе победителей данного конкурса есть борисовское предприятие – ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».
 
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