Подведены итоги V ежегодного конкурса «Работодатель года – 2019» и названы лучшие работодатели в разных сферах и отраслях. ОАО «БАТЭ» отмечено лидирующим в номинации «Машиностроение».
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«Работодатель года – 2019»
30.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Подведены итоги V ежегодного конкурса «Работодатель года – 2019» и названы лучшие работодатели в разных сферах и отраслях. ОАО «БАТЭ» отмечено лидирующим в номинации «Машиностроение».
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В числе победителей данного конкурса есть борисовское предприятие – ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».
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