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У жителя Минского района в ванне нашли пол килограмма наркотиков

30.10.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 29-летнего жителя Минского района милиция нашла пол килограмма наркотиков: гашиш, марихуана, экстази. Все это было спрятано у него дома в ванной комнате, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Столичные милиционеры остановили машину Skoda поду правлением 29-летнего мужчины. В ходе опроса тот признался, что при себе имеет гашиш. При осмотре авто у мужчины действительно нашли сверток с 6,5 граммами наркотика. Из разговора оперативники узнали, что дома у того имеется крупная партия веществ для сбыта.

При обыске по месту жительства в ванной комнате нашли пакет, а там — 436 граммов гашиша, 20 граммов марихуаны и 10 таблеток экстази.

«Также сотрудниками наркоконтроля обнаружены электронные весы, изолента и жестяные банки, в которых находился наркотик, закамуфлированный под камень», — рассказала официальный представитель ГУВД Дарья Бабок.


В ходе разбирательства фигурант пояснил, что уже полгода покупает наркотики в Санкт-Петербурге и привозит на распространение в Минск. Сейчас проверяют, не причастен ли подозреваемый к организации интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас проверяют, не причастен ли он к организации интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.
 
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