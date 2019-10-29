У жителя Минского района в ванне нашли пол килограмма наркотиков

Источник материала: Tut.by

У 29-летнего жителя Минского района милиция нашла пол килограмма наркотиков: гашиш, марихуана, экстази. Все это было спрятано у него дома в ванной комнате, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





Столичные милиционеры остановили машину Skoda поду правлением 29-летнего мужчины. В ходе опроса тот признался, что при себе имеет гашиш. При осмотре авто у мужчины действительно нашли сверток с 6,5 граммами наркотика. Из разговора оперативники узнали, что дома у того имеется крупная партия веществ для сбыта.

При обыске по месту жительства в ванной комнате нашли пакет, а там — 436 граммов гашиша, 20 граммов марихуаны и 10 таблеток экстази.

«Также сотрудниками наркоконтроля обнаружены электронные весы, изолента и жестяные банки, в которых находился наркотик, закамуфлированный под камень», — рассказала официальный представитель ГУВД Дарья Бабок.





В ходе разбирательства фигурант пояснил, что уже полгода покупает наркотики в Санкт-Петербурге и привозит на распространение в Минск. Сейчас проверяют, не причастен ли подозреваемый к организации интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов.