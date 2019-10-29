В какой стороне Польша, мальчик? Школьник в Берестовицком районе помог задержать нарушителя границы

Источник материала: Tut.by

9-классник из агрогородка Пограничный в Берестовицким районе Гродненской области получил благодарность от пограничников. На улице к нему обратился незнакомец с необычным вопросом: в какой стороне Польша? Подросток указал в другую сторону, а затем предупредил об этом ближайшую погранзаставу. Вскоре был задержан мужчина — как оказалось, тот не впервые «штурмует» границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Вечером 22 октября возле магазина в агрогородке Пограничный к подростку Максиму Каплинскому обратился мужчина с необычным вопросом: в какой стороне граница с Польшей и сколько до нее километров? Незнакомец с рюкзаком насторожил школьника, подросток указал ему неверное направление и сразу отправился к автобусной остановке, где указаны номера ближайшей пограничной заставы.

«Сообщив пограничникам о ситуации, Максим продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия тревожной группы», — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

Задержанным оказался 25-летний россиянин, уроженец Курганской области. В 2017 году он уже пытался нарушить белорусскую границу, за что его депортировали и запретили приезжать в Беларусь еще пять лет. Но через два года он повторил попытку уехать в ЕС.

«Сейчас неудавшийся нарушитель находится в уже знакомом ему изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы», — рассказали в комитете.

За нарушение срока запрета въезда в Беларусь возбуждено уголовное дело по ст.371−2 Уголовного кодекса. За такое грозит до трех лет лишения свободы.

Говорят, парень правильно сориентировался благодаря навыкам, которые получил в отряде «Юный друг пограничников». Командование заставы поблагодарило подростка за помощь, а его родителей — за достойное воспитание сына. Его же лично поощрит и руководство ГПК.