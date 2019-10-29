Lufthansa запустит рейс Минск - Мюнхен и увеличит количество полетов во Франкфурт

Источник материала: Tut.by

Немецкая авиакомпания Lufthansa будет чаще летать в Минске, сообщает сайт Национального аэропорта.

Немецкая авиакомпания расширяет свое присутствие в Беларуси, предлагает новые рейсы и увеличивает количество стыковок с Германией.

Начиная с 4 апреля 2020 года, новый еженедельный рейс из Минска в Мюнхен (LH2541) будет выполняться по субботам с отправлением из минского аэропорта в 18.55 и прибытием в столицу Баварии в 20.15 по местному времени. Маршрут будет обслуживаться на Embraer ERJ-190, предлагая 100 посадочных мест в бизнес- и эконом-классах.

Кроме того, летом 2020 года количество уже существующих ежедневных рейсов во Франкфурт увеличится до двух в день.

Частота рейсов во Франкфурт также возрастет зимой 2019/2020 — в общей сложности до 11 рейсов в неделю в основной транзитный узел немецкой авиакомпании.

— Мы с гордостью представляем новый рейс из Минска в Мюнхен — Европейский пятизвездочный аэропорт и один из главных международных хабов авиакомпании. Теперь пассажиры имеют возможность путешествовать и во Франкфурт, и в Мюнхен, получая больше количества стыковочных рейсов в обширной мульти-трансферной сети авиакомпании Lufthansa. Мы рады предложить увеличение стыковок из Минска на 50%, подчеркивая тем самым важность белорусской столицы для авиакомпании Lufthansa — сказал Рене Коинцах, генеральный менеджер по продажам, Минск, Lufthansa Group.