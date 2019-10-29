Жительница Гомеля выдавала себя за «мага» - и «развела» витеблянина на 20 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска доверился «черному магу» из интернета — и потерял 41 тысячу рублей. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали жительницу Гомеля. СК полагает , что в Витебске могут быть и другие потерпевшие от так называемых «магических услуг».





39-летний житель Витебска нашел в соцсетях объявление об оказании «магических услуг». Мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона.

Специалист «по всем видам магии», которая представилась Анной Николаевной Карабиной, «помогала» мужчине с февраля по июнь 2017 года. За это время он перевел ей более 41 тысячи рублей.



Скриншот страницы в соцсети, на которой было размещено объявление об оказании «магических услуг». Женщина представлялась Анной Николаевной Карабиной

В октябре этого года мужчина понял, что его обманули — улучшений в его жизни от воздействия «черной магии» не наступило, и обратился в милицию.

Задержана 26-летняя жительница Гомеля. В отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

У следствия есть основания полагать, что подобных фактов мошенничества может быть больше. Пострадавших от действий женщины на фото просят звонить по телефону УСК по области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно).