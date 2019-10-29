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Жительница Гомеля выдавала себя за «мага» - и «развела» витеблянина на 20 тысяч долларов
30.10.2019 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска доверился «черному магу» из интернета — и потерял 41 тысячу рублей. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали жительницу Гомеля. СК
39-летний житель Витебска нашел в соцсетях объявление об оказании «магических услуг». Мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона.
Специалист «по всем видам магии», которая представилась Анной Николаевной Карабиной, «помогала» мужчине с февраля по июнь 2017 года. За это время он перевел ей более 41 тысячи рублей.
В октябре этого года мужчина понял, что его обманули — улучшений в его жизни от воздействия «черной магии» не наступило, и обратился в милицию.
Задержана 26-летняя жительница Гомеля. В отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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СК полагает, что в Витебске могут быть и другие потерпевшие от так называемых «магических услуг».
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