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В Гомеле на каникулах школьники 1−4-го классов снова смогут бесплатно ездить на маршрутках
30.10.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле и некоторых районных центрах школьники 1−4 классов во время каникул могут не платить за проезд в маршрутках. Но при одном условии — если предъявят водителю фликер.
Уже традиционная акция «Фликер вместо проездного» будет проходить с 1 по 9 ноября.
В этот раз, рассказали TUT.BY в ГАИ, бесплатно на маршрутках могут ездить младшие школьники не только Гомеля, но также Рогачева и Речицы (кроме маршрута № 17).
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В Гомеле и некоторых районных центрах школьники 1−4 классов во время каникул могут не платить за проезд в маршрутках. Но при одном условии.
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