В Гомеле на каникулах школьники 1−4-го классов снова смогут бесплатно ездить на маршрутках

Источник материала: Tut.by

В Гомеле и некоторых районных центрах школьники 1−4 классов во время каникул могут не платить за проезд в маршрутках. Но при одном условии — если предъявят водителю фликер.





Уже традиционная акция «Фликер вместо проездного» будет проходить с 1 по 9 ноября.

В этот раз, рассказали TUT.BY в ГАИ, бесплатно на маршрутках могут ездить младшие школьники не только Гомеля, но также Рогачева и Речицы (кроме маршрута № 17).