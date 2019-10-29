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«Животные находятся на грани смерти». Что сейчас с тиграми, которые застряли на польской границе

30.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, ситуация с тиграми, которые застряли на польско-белорусской границе, близка к разрешению. Всех выживших животных временно приютит Познаньский зоопарк. В ситуацию вмешалась мэрия Познани, которая дала «зеленый свет» на приезд тигров в город. Вечером во вторник, 29 октября, в польском пункте пропуска «Корощин» побывала делегация специалистов зоопарка.


Фото: facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Напомним, 25 октября в пункте пропуска «Козловичи» на польско-белорусской границе был задержан грузовик, перевозивший 10 тигров в клетках. Как выяснилось, животные выехали из Италии еще 22 октября, а направлялись они в Россию.

Грузовик через польско-белорусскую границу вез водитель-россиянин. Вместе с ним ехали двое сопровождающих итальянцев. В тот день до ветеринарного контроля они даже не доехали: во въезде им было отказано, так как у итальянцев не было белорусских виз. Большегруз вернулся в Польшу. Там итальянцы вышли.

Водитель-россиянин утром 26 октября вновь поехал в Беларусь. На этот раз он успешно прошел паспортный контроль, а вот на ветеринарном возникли трудности.

— Одна из проблем заключалась в том, что нам были предоставлены для оформления копия [а не оригинал] ветеринарного сертификата итальянской ветеринарной службы. Кроме того, было выявлено несоответствие по указанному получателю ветеринарного сертификата и неправильно указан номер машины. Поэтому было принято решение о возврате груза на сопредельную территорию, — пояснял TUT.BY начальник Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта Дмитрий Веренич.

Так животные застряли на границе. Хищники были истощены, один из тигров умер и специалисты Познаньского зоопарка забили тревогу. Проблема была еще и в том, что у зоопарка не было средств для содержания всех животных, он был готов принять только шесть из них. Также нужно было получить разрешение мэрии Познани на переезд тигров в городской зоопарк.

В среду, 30 октября, глава города Яцек Ясковяк на своей официальной странице в Facebook сообщил о принятом решении: все тигры переезжают в местный зоопарк.

Познаньский зоопарк сообщает, что грузовик с тиграми уже выехал с границы. На данный момент самой большой проблемой остается то, смогут ли обессиленные животные пережить этот переезд.

 — Это только начало борьбы за их [тигров] выживание, а время ожидания уменьшило шансы животных на жизнь. Мы не знаем, сколько выживет тигров. Но мы не сдадимся, каждое животное для нас бесценно, — говорится на официальной странице польского зоопарка.


Фото: facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Познаньский зоопарк объявил сбор денег на оборудование карантинно-реабилитационной площадки, необходимой для восстановления животных. К решению проблемы также подключилось польское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF Polska), пишет Gazeta Wyborcza.

В среду днем директор зоопарка провела пресс-брифинг, во время которого еще раз озвучила неутешительную информацию — тигры очень истощены и по оценкам специалистов находятся на грани смерти.

Сколько животных доедут до Познани и сколько времени понадобится для их реабилитации — пока неизвестно. Потом, скорее всего, тигров отвезут в Испанию на постоянное место жительства в специальный центр для диких зверей.

 
 
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Кажется, ситуация с тиграми, которые застряли на польско-белорусской границе близка к разрешению. Всех выживших животных забирают на побывку в Познаньский...
 
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