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«Животные находятся на грани смерти». Что сейчас с тиграми, которые застряли на польской границе
30.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кажется, ситуация с тиграми, которые застряли на польско-белорусской границе, близка к разрешению. Всех выживших животных временно приютит Познаньский зоопарк. В ситуацию вмешалась мэрия Познани, которая дала «зеленый свет» на приезд тигров в город. Вечером во вторник, 29 октября, в польском пункте пропуска «Корощин» побывала делегация специалистов зоопарка.
Грузовик через польско-белорусскую границу вез водитель-россиянин. Вместе с ним ехали двое сопровождающих итальянцев. В тот день до ветеринарного контроля они даже не доехали: во въезде им было отказано, так как у итальянцев не было белорусских виз. Большегруз вернулся в Польшу. Там итальянцы вышли.
Водитель-россиянин утром 26 октября вновь поехал в Беларусь. На этот раз он успешно прошел паспортный контроль, а вот на ветеринарном возникли трудности.
— Одна из проблем заключалась в том, что нам были предоставлены для оформления копия [а не оригинал] ветеринарного сертификата итальянской ветеринарной службы. Кроме того, было выявлено несоответствие по указанному получателю ветеринарного сертификата и неправильно указан номер машины. Поэтому было принято решение о возврате груза на сопредельную территорию, — пояснял TUT.BY начальник Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта Дмитрий Веренич.
Так животные застряли на границе. Хищники были истощены, один из тигров умер и специалисты Познаньского зоопарка забили тревогу. Проблема была еще и в том, что у зоопарка не было средств для содержания всех животных, он был готов принять только шесть из них. Также нужно было получить разрешение мэрии Познани на переезд тигров в городской зоопарк.
В среду, 30 октября, глава города Яцек Ясковяк на своей официальной странице в Facebook
Познаньский зоопарк сообщает, что грузовик с тиграми уже выехал с границы. На данный момент самой большой проблемой остается то, смогут ли обессиленные животные пережить этот переезд.
— Это только начало борьбы за их [тигров] выживание, а время ожидания уменьшило шансы животных на жизнь. Мы не знаем, сколько выживет тигров. Но мы не сдадимся, каждое животное для нас бесценно, —
Познаньский зоопарк объявил сбор денег на оборудование карантинно-реабилитационной площадки, необходимой для восстановления животных. К решению проблемы также подключилось польское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF Polska), пишет
В среду днем директор зоопарка провела пресс-брифинг, во время которого еще раз озвучила неутешительную информацию — тигры очень истощены и по оценкам специалистов находятся на грани смерти.
Сколько животных доедут до Познани и сколько времени понадобится для их реабилитации — пока неизвестно. Потом, скорее всего,
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Кажется, ситуация с тиграми, которые застряли на польско-белорусской границе близка к разрешению. Всех выживших животных забирают на побывку в Познаньский...
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