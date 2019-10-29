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В Борисове суд вынес приговор россиянину и белорусу, у которых весной нашли килограмм кокаина
30.10.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор 39-летнему белорусу и 40-летнему россиянину, у которых весной в Борисовском районе изъяли килограмм кокаина и еще немного гашиша. Они осуждены на внушительные сроки,
В марте на трассе М-1 в Борисовском районе бойцы «Алмаза»
В машине у них был оборудован тайник с килограммом кокаина «в оригинальной перуанской упаковке с логотипом» и двумя небольшими пробниками с гашишем. В МВД говорили, что они долго выслеживали этот канал поставки латиноамериканского кокаина из Европы в страны ЕАЭС.
Как следует из приговора, товар мужчины купили через тайники в Евросоюзе, а потом 1004 грамма кокаина и 18 граммов гашиша провезли на микроавтобусе через Польшу в Беларусь. Пунктом назначения была Россия, но по пути их задержали.
Обоих признали виновными в обороте наркотиков, их провозе через границу и покушении на провоз повторно.
Белоруса приговорили к 13 годам, а россиянина — к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.
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Один получил 15, второй 13 лет колонии.
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