В Борисове суд вынес приговор россиянину и белорусу, у которых весной нашли килограмм кокаина

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 39-летнему белорусу и 40-летнему россиянину, у которых весной в Борисовском районе изъяли килограмм кокаина и еще немного гашиша. Они осуждены на внушительные сроки, сообщает пресс-служба суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В марте на трассе М-1 в Борисовском районе бойцы «Алмаза» задержали двух мужчин. Один — гражданин России и Германии (предполагаемый организатор), а второй — белорус, житель Бреста.

В машине у них был оборудован тайник с килограммом кокаина «в оригинальной перуанской упаковке с логотипом» и двумя небольшими пробниками с гашишем. В МВД говорили, что они долго выслеживали этот канал поставки латиноамериканского кокаина из Европы в страны ЕАЭС.

Как следует из приговора, товар мужчины купили через тайники в Евросоюзе, а потом 1004 грамма кокаина и 18 граммов гашиша провезли на микроавтобусе через Польшу в Беларусь. Пунктом назначения была Россия, но по пути их задержали.

Обоих признали виновными в обороте наркотиков, их провозе через границу и покушении на провоз повторно.

Белоруса приговорили к 13 годам, а россиянина — к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.