ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове суд вынес приговор россиянину и белорусу, у которых весной нашли килограмм кокаина

30.10.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 39-летнему белорусу и 40-летнему россиянину, у которых весной в Борисовском районе изъяли килограмм кокаина и еще немного гашиша. Они осуждены на внушительные сроки, сообщает пресс-служба суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В марте на трассе М-1 в Борисовском районе бойцы «Алмаза» задержали двух мужчин. Один — гражданин России и Германии (предполагаемый организатор), а второй — белорус, житель Бреста.

В машине у них был оборудован тайник с килограммом кокаина «в оригинальной перуанской упаковке с логотипом» и двумя небольшими пробниками с гашишем. В МВД говорили, что они долго выслеживали этот канал поставки латиноамериканского кокаина из Европы в страны ЕАЭС.

Как следует из приговора, товар мужчины купили через тайники в Евросоюзе, а потом 1004 грамма кокаина и 18 граммов гашиша провезли на микроавтобусе через Польшу в Беларусь. Пунктом назначения была Россия, но по пути их задержали.

Обоих признали виновными в обороте наркотиков, их провозе через границу и покушении на провоз повторно.

Белоруса приговорили к 13 годам, а россиянина — к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Животные находятся на грани смерти». Что сейчас с тиграми, которые застряли на польской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика