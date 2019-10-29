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На Немиге женщина пришла к храму с топором и начала громить его

30.10.2019 19:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 30 октября милиция в Минске задержала женщину, которая пришла с топором к храму и начала бить им по зданию. Видео инцидента публикует пресс-служба МВД.


Около 17.00 женщина с топором подошла к Свято-Духову кафедральному собору и несколько раз ударила — а именно по фрескам по обе стороны от входа, а также разбила фонарь над крыльцом. Это записали камеры наблюдения.

Видео: МВД РБ

Очевидцы сообщили о происходящем в милицию. Находившийся рядом мужчина сумел выхватить топор из рук и удерживал женщину до приезда патрульно-постовой службы.


Подозреваемой оказалась 50-летняя женщина. О себе сообщила, что нигде не работает и раньше закон не нарушала. Ее сейчас доставили в медучреждение для обследования.

На месте работает следственно-оперативная группа. Действиям женщины дается правовая оценка, выясняются мотивы поступка.

 
Теги: Минск
 
 
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После задержания подозреваемую доставили в медицинское учреждение, чтобы проверить ее здоровье.
 
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