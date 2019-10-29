«Если б я был мэром». Дешевые эко-заборы, трамвай, искусство вместо рекламы от Татьяны

Источник материала: Tut.by

Публикация работ на конкурс Могилева? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">«Если б я был мэром» выходит на финишную прямую. И вот идеи от Татьяны Лапетиной. Тут и про экологию, и про искусство с культурой, и про подход к любому делу в принципе.



Забор из габионов. Фото: met-all.org

Ежегодно коммунальные службы города тратят огромные силы на обновление заборов и ограждений города. Даже самая дешевая краска и рабочая сила стоят денег. И все это в течение десятилетий не оправдывает затрат. Есть альтернатива — заборы из габионов.

Это очень простое и недорогое решение. Заборы из габионов с годами не теряют, а набирают прочность. Они экологически чистые, так как создаются из экологических материалов. Сетчатая основа габиона не препятствует росту растений и развитию корневой системы. Такие ограждения позволят сэкономить бюджет и рабочую силу, а также впишутся в любой ландшафт. И в последующем в них не нужно вкладывать ресурсы.



Панельные «хрущевки» после реконструкции, Германия. Фото: realty.rbc.ru

Если бы я была мэром, я бы по-другому организовала капремонт «хрущевок». И дело не только в качестве работы. Даже после незамысловатых фасадных работ серые пятиэтажки могут выглядеть ярко и свежо. Жителям и гостям города будет приятнее смотреть на опрятные домики. «Обшитые» пластинами, с оштукатуренными фасадами, одинаковыми лоджиями и современными стеклопакетами, дома «заиграют».

Трамвай — это красиво, удобно, экологично, безопасно и быстро. Если бы я была мэром, я бы проложила в Могилеве трамвайную линию. А может, и не одну. Плюсы очевидны: трамвай занимает меньше места по сравнению с автобусом и вмещает больше пассажиров, вагоны сложно сломать и легко починить, плюс экономия энергоресурсов.

Спортивная площадка на территории нового корпуса Белорусско-Российского университета — образец, я считаю. Если б я была мэром, позаботилась бы о том, чтобы такие площадки появились возле всех общеобразовательных школ.

А за образец ремонта дорог взяла бы немецкую технологию. Немецкие дороги служат десятилетиями без вмешательства, в то время как у нас асфальтное покрытие обновляется «ямочно» практически ежегодно. Эту тенденцию можно увидеть в центральной части города, в то время как качество дорог придворовых территорий оставляет желать лучшего.



Участок дороги в процессе укладки цементобетонного покрытия, Германия. Фото: macos.livejournal.com

Описывать технологию укладки дороги я не берусь. Хочется лишь сказать, что, возможно, нам следует заменить непрактичный асфальт на более устойчивый к внешним факторам цементобетон. То же самое касается плиточных покрытий в центре города. Почему бы не заменить недолговечную плитку на брусчатку? Это добавит особого настроения центральной части города.



Фото: advertology.ru

Если бы я была мэром, то бесполезный контент на баннерах, плакатах, бигбордах я бы заменила на культурно-ориентированный. Почему бы вместо рекламы не помещать периодически репродукции образцов классической живописи? Тогда у жителей города появится возможность знакомиться с искусством во время прогулки в парке или по пути на работу. Именно таким несложным образом можно возродить интерес к искусству у могилевчан.

На улицах Могилева я бы установила несколько книжных шкафов — так называемых библиотек для обмена книг. Можно просто бесплатно взять прочесть и поставить обратно, а можно устраивать буккроссинг. Это интересно и необычно. Один из шкафов можно установить на набережной Днепра.



Фото: urbanistic.by

TUT.BY считает необходимым отметить, что такой книжный шкаф уже устанавливали в Могилеве — проект реализовал Центр городских инициатив. Однако шкаф просуществовал недолго — его поломали вандалы, восстановлению мебель не подлежала.

А еще я бы установила автоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В Европе это популярно, да и мировая практика свидетельствует о том, что именно сбор и сортировка — самое слабое звено в цепочке ресайклинга тары и упаковки. В то время как переработка — вполне доходная часть бизнеса. В обмен на сданную бутылку или банку человек получает деньги, это мотивирует людей быть более сознательными.

А еще я бы обратила внимание на турецкий опыт, который решает одновременно несколько проблем в социальной сфере: турецкая компания Pugedon установила в Стамбуле автоматы, которые за пластиковые бутылки выдают собачий или кошачий корм. Автоматы призваны приучить жителей к сортировке мусора и улучшить жизнь бездомных животных, которых в нашем городе огромное количество.

Ну и если уже говорить о домашних животных, то я бы обязала всех владельцев чипировать питомцев. А тех, кто выбрасывает животных на улицу, обязала бы платить серьезные штрафы.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — тут .

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