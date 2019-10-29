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На полигоне под Борисовом испытали отечественную противотанковую управляемую ракету

30.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

- Вооруженные Силы планово осуществляют переоснащение на новые модернизированные образцы. В данный момент закуплены новые противотанковые управляемые ракеты 9М113М. В чем заключалась модернизация данных ракет? В том, что здесь увеличена масса ракеты, которая несет более могущественную поражающую силу, также улучшено управление ракеты. Соответственно, увеличена бронепробиваемость: раньше ракета пробивала броню до 250 мм, сейчас данная характеристика увеличена до 375 мм, - сообщил Виталий Шестак, начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Беларуси.

http://minsk-region.gov.by

 
 
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Это модернизированный вариант ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». Ее предназначение - поражение бронетанковой техники с динамической...
 
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