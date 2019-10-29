На полигоне под Борисовом испытали отечественную противотанковую управляемую ракету

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- Вооруженные Силы планово осуществляют переоснащение на новые модернизированные образцы. В данный момент закуплены новые противотанковые управляемые ракеты 9М113М. В чем заключалась модернизация данных ракет? В том, что здесь увеличена масса ракеты, которая несет более могущественную поражающую силу, также улучшено управление ракеты. Соответственно, увеличена бронепробиваемость: раньше ракета пробивала броню до 250 мм, сейчас данная характеристика увеличена до 375 мм, - сообщил Виталий Шестак, начальник управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Беларуси.