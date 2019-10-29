«Если бы я была мэром». Светлана предлагает чиновникам взять талон к врачу, а 1 сентября сделать выходным

Источник материала: Tut.by

Брестчанка Светлана знает, что делать с вандалами, как построить эконом-квартал для пожилых горожан и зачем чиновников отправлять «в народ». Заинтриговали? Читайте ее письмо на творческий конкурс «Если бы я была мэром».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соцзащита и электронная биржа труда

Проблема занятости населения существовала и, думаю, будет существовать еще долго. Но город в силах помочь взрослому трудоспособному населению, у которого руки «растут» откуда надо, но которое по определенным причинам не смогло найти постоянную работу. Я бы сделала сайт города Бреста, на котором мастера смогли бы размещать предложения о проведении разного вида работ и оказания услуг с оформлением страничек мастеров, с рейтингом и отзывами об их работе реальных людей. Сайт будет предназначен только для частных лиц, ремесленников, ИП.

Соцзащите стоит привлечь волонтеров. В непогоду, например, не все пожилые люди могут сходить за продуктами; для молодых мамочек, которые одни дома с детьми, тоже будет в помощь служба доставки самого необходимого.

Чиновников — в народ

Чтобы быть ближе к людям, чиновникам полезно выйти из зоны комфорта и для ощущения реальности инкогнито сделать внеплановые рейды «за талончиком в поликлинику», «на регистрацию недвижимости», «сторонним наблюдателем в ЖЭС», в «одно окно», «вбиться в час пик в транспорт». Ничего личного — только для профилактики!

Только столкнувшись с препятствиями начинаешь понимать важность мелочей. Администрации в некоторых случаях не составит особого труда направить свои усилия, чтобы исправить эти мелочи (причиной может оказаться как хамство на местах, так и элементарно нехватка работников).

Детский дом творчества в центре

Сегодняшняя молодежь — это будущее города. Город развивается, растет. Особое внимание нужно уделять подрастающему поколению. Вспомните, увеличилось ли в нынешнем веке в Бресте количество Домов творчества для детей? Не обделен ли ими центр города? Автовокзал нашел уютное и логически «правильное» местечко, освободив площади. Хватит уже торговых центров! Почему бы не сделать в этом здании центр творчества, где можно проводить занятия с детьми? Мамы и папы пусть ходят по магазинам, а дети в это время, играя, обучаются! Полет фантазии безграничен — кружок по изготовлению кукол для непрофессиональных кукольных спектаклей (спектакли для малышей можно устраивать тут же каждые выходные, в роли кукловодов — дети постарше); кружок по приготовлению обычной еды; кружок по приготовлению национальных блюд (со старшими школьниками).

Вандалов — наказать

Мэр должен думать и о здоровье населения. Здорово бы было оборудовать на открытых площадках возле многоэтажных домов спортивные комплексы в виде силовых тренажеров, турников, или закрытые сеткой площадки для подвижных спортивных игр с мячом. В выходные и каникулы они будут заняты детьми (нынешнее поколение школьников еще можно отучить от интернета, следующее поколение уже будет практически невозможно отучить!). Также там бы проводились различные мероприятия и мастер-классы. Для этого стоит провести соцопрос по благоустройству района. Вандализм стоит наказывать заменой испорченного на новое и месяцем бесплатных работ там, где испортил.

Эконом-квартал и мини-базарчики

Есть еще одна мысль, правда, «сырая» — создать жилой эконом-квартал с мини-поликлиникой, врачи которой никогда не скажут пациенту в возрасте: «Ну что же вы хотели — возраст», магазинами с качественными товарами без наценки, парикмахерской и другими торговыми и социальными объектами. В отремонтированные квартиры за доплату могли бы при желании переселиться одинокие бабушки из центра. Нет, это не дома престарелых, это дома с людьми, которым необходимо общение и уход. Часто утром видишь в автобусах старшее поколение, которое едет «по делам». А дела для них нередко — отсидеть очередь в поликлинике, сдать анализы и т.п.

Да, еще пару слов о «бабушках». Я бы разрешила минибазарчики — оборудовав их в местах ныне нелегальной стихийной торговли. Но торговать разрешила бы только продукцией с собственных приусадебных участков (запретив торговлю лицам в алкогольном опьянении). Кому хорошо от того, что «бабок» постоянно гоняют?

Ох, я и размахнулась! А ведь самое главное — бюджет. Без него, а именно без доходной части — без налогов от предприятий, организаций, ИП — никуда. Конечно же, самые большие налоги платят крупные производственные предприятия. Главное не мешать им работать и развиваться (в рамках законодательства, конечно же), они и без городских властей разберутся что к чему.

Как сделать экскурсии интересными?

Есть еще одна статья, которая может быть доходной. Неплохо бы, если Брест как город с тысячелетней историей станет более привлекателен для иностранных туристов. Для этого у нас есть достопримечательности, но на высоте ли организация экскурсий? Интересно, все ли экскурсоводы Бреста имеют разрешение? Сдают ли экзамен на знание истории нашего города, или пользуются тем, что их знания никто проверять не станет? Совсем недавно мне довелось побывать на «экскурсии» по Бресту с экскурсоводом. Мне было стыдно, неприятно и скучно. Сказать, что я осталась разочарована, — ничего не сказать. А ведь у нас в городе столько интересных мест и событий, что и дня не хватит, обо всем узнать. Брест уже бренд — а бренд надо развивать. Для того что бы иностранные гости рекомендовали друзьям, знакомым, коллегам побывать в Бресте, им должно быть не только интересно и познавательно на экскурсиях, но и эмоционально приятно и комфортно.

Итак, что бы я изменила для привлечения потока иностранных туристов:

Только профессиональные экскурсоводы. Выборочная проверка экскурсоводов на маршрутах.

Выделение бесплатного места для ремесленников на экскурсионных маршрутах (как это сделано в Гродно), а не на «отшибе» (по улице Гоголя в 100 метрах от улицы Советской, куда туристы просто напросто не доходят, боясь «отколоться» от группы). В конце концов, можно сделать скверик для отдыха, где разместить ремесленников, которые будут продавать уникальные сувениры, кафе с национальной кухней, музыкантов, художников.

Проводить конкурсы, выставки народной культуры, ведь у нас есть умельцы разных направлений. Выделить для этих целей помещение в безвозмездное пользование.

И еще «по мелочи» (гулять так гулять!):

отмена звуковой рекламы в автобусах, троллейбусах;

строительство общественных туалетов;

устройство фонтанчиков с питьевой водой;

для пенсионеров старше 65 лет проезд в общественном транспорте бесплатный;

1 сентября сделать государственным праздником и выходным днем. Сколько еще женщины должны отпрашиваться в этот день, чтобы отвести ребенка на линейку?!

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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