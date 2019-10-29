«Если б я был мэром». Мечислав мечтает о «живом» Новом свете, взрослых деревьях и большой детской площадке

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненский историк Мечислав Супрон предлагает свое видение «города мечты» — с новым центром старого Гродно, удобными велодорожками и самой большой детской площадкой.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Регенерация всего исторического центра

Гродно — город, который с каждым годом посещает все больше и больше туристов. Внутри страны областной центр позиционируется как самый европейский, самый красивый город с большим количеством памятников архитектуры. Парадоксально, но факт: современный исторический центр самого красивого города страны не имеет … центра, считает Мечислав. В нем нет той отправной точки, где сходятся все главные исторические улицы города, а именно — центральной площади в европейском понимании этого слова.

Современные площади — Советская и Ленина — появились в советское время, они вырваны из контекста архитектурной и исторической среды. Сейчас настало время вернуть городу его сердце — Рыночную площадь со всеми утраченными архитектурными доминантами: Костелом Пресвятой Девы Марии (Фарой Витовта), Ратушей и дворцом Радзивиллов.





Здание костела следует, считает наш мэр, нужно отстроить в первоначальном облике, таким каким он был в конце XVI века, и у нас достаточно материалов для его научно обоснованного восстановления. Мечислав уверен, что наиболее уместным будет использовать его одновременно как в качестве храма, так и культурного центра. Подобным образом сделали в костеле святого Яна в Гданьске.

При этом, службы в храме разрешено будет проводить как католикам, так и православным, поскольку здание больше четырех веков было главным католическим храмом города, и больше века — православным Софийским собором. Здание должно стать связующим звеном для двух главных конфессий.





Ратушу стоит восстановить в таком виде, в каком она была перестроена в начале XIX века, считает историк. Это будет место заседания городского совета, а также проведения торжественных и общегородских мероприятий, конференций. А вот над концепцией здания дворца Радзивиллов, став мэром, Мечислав поработал бы, -ведь здание перестраивалось и достраивалось несколько раз.

В подвалах дворца, которые частично сохранились и находятся под слоем тротуарной плитки Советской площади, могли бы разместиться кофейни и рестораны, а в самом здании — гостиница.





В последнее время пустыри в историческом центре города начали активно выставлять на аукционы. Инвесторы, которые приобретают эти участки, начинают возводить там здания по своему усмотрению, часто портя вид города. Чтобы избежать подобного, Мечислав предложил бы составить подробный план регенерации всего исторического центра, где будет четко показаны и смоделированы все наиболее ценные утраченные исторические кварталы, которые следует восстановить. Инвестору будут предложены готовые проекты, а не пустые участки. Это позволит возродить город, а не застроить его бетонными «монстрами» с устаревшей архитектурой.





Уделил бы внимание Мечислав и Новому свету — району с уникальной застройкой, который сильно пострадал за последние десятилетия. В старинных зданиях здесь легко могут разместиться бары, пабы, хостелы, офисы. Нужно лишь вдохнуть в них жизнь, пишет историк.





Здание тюрьмы в центре города новый мэр предложил бы вернуть горожанам — например, под корпуса университета, который назвать в честь Стефана Батория.





Вернуть улицам исторические названия. Поставить памятники Баторию, Витовту и Кохановскому

Многие городские улицы носят названия в честь сейчас уже мало кому знакомых советских деятелей и революционеров. Городу нужно вернуть исторические названия улиц, считает историк. А вот улицам, образованным в советский период, дать новые названия, которые бы соответствовали новому представлению о истории и культуре нашего народа (БЛК — в бульвар Бронислава Тарашкевича, Кабяка — Василя Быкова, проспект Космонавтов — проспект князя Витовта и т.п.).

Отказался бы наш мэр и от традиции именования улиц в новых микрорайонах абстрактными терминами: «Богатая», «Зеленая», «Яблоневая», «Загадочная». У нас очень много выдающихся личностей, чьи имена стоит увековечить в названии улиц, считает историк — и первым в этом списке должен стать Василь Быков.

Наиболее значимых исторических персонажей нужно увековечить в виде памятников. В первую очередь, Стефана Батория — в виде конной скульптуры на Рыночной площади. На месте деревянного памятника Витовту поставить бронзово-каменный с изображением князя во весь рост. Из деятелей прошлого века заслуживает памятника Ян Кохановский — основатель гродненского зоопарка, который в годы немецкой оккупации пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти от расстрела другого человека, отца шестерых детей.

Других деятелей, например, королеву Бону Сфорцу, наш мэр тоже бы не забыл и сделал в честь них мемориальные таблицы на зданиях. Памятник Ленину и мемориальную таблицу в честь Дзержинского на улице Ожешко передал бы музею.

Благоустройство набережной Немана и долины Городничанки

Особое внимание новый мэр уделил бы благоустройству набережной Немана и долины Городничанки. Вдоль реки нужно высадить деревья, поставить скамейки, организовать места для летних кафе. Долина Городничанки от улицы Горького до впадения в Неман также является местом с огромным потенциалом, уверен историк. Здесь нужно разбить городской парк, построить футбольные площадки. Речку бы очистили от накопившегося мусора.



«Дикая» долина Городничанки занимает огромную площадь в сердце города и никак не используется в городской среде

Озеленение, велодорожки, детские площадки

С каждым годом город теряет огромные площади зеленых насаждений в рамках «благоустройства», считает Мечислав и говорит о том, что машина для пересадки больших деревьев, купленная за городские средства около десятка лет назад за немаленькую сумму, практически не используется.

Вместо взрослых деревьев, как это делают в развитых странах, в городе высаживают маленькие прутики, большинство из которых на второй год высыхают. Озеленению города нужно придать большое значение. Особое внимание новый мэр обратил бы на новые микрорайоны, где практически отсутствуют деревья.



Основная высаживаемая масса зеленых насаждений в городе — маленькие прутики. Большинство из них не приживается на первом же году



Вот такие деревья сажают в Варшаве. Они выращиваются в специальных питомниках

Также Мечислав занялся бы развитием велодорожек. Он считает, что городу нужны велодорожки — такие как в Белостоке и Варшаве, чтобы на них можно было добраться на велосипеде в любой уголок города.



Велодорожка на БЛК. По ней не то что неудобно ездить на велосипеде — даже ходить!



Пример удобной велодорожки из Варшавы.

Также нужно обратить внимание на детские площадки, считает Мечислав. В городе их очень мало — а в той же Варшаве они есть практически в каждом дворе. И родители проводят с детьми там по несколько часов в день. В Коложском парке гродненец сделал бы самую большую в городе детскую площадку с мягким покрытием, чтобы семьи почаще отдыхали на природе.



Большинство детских площадок в городе выглядят приблизительно так.



Примеры детских площадок, где дети проводят с родителями по несколько часов в день. Варшава.

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А еще Мечислав ввел бы новую традицию — каждый год устраивал бы конкурс проектов для города. Жители бы сами предлагали свои идеи, а победители конкурса получали поддержку и финансирование за счет городского бюджета. Очень хотелось бы, говорит Мечислав, чтобы в Гродно жители не просто фантазировали на тему «если бы я был…», а имели реальную возможность воплотить свои идеи. Мы бы жили в совершенно другом городе. Городе для людей.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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