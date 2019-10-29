«Если б я была мэром». Ирина хочет очистить центр Гомеля от авто и ввести KPI для местной власти

Источник материала: Tut.by

Продолжаем делиться мечтами, которые вы, наши дорогие читатели, присылали на конкурс «Если б я был мэром» . Сложившаяся система управления Гомелем базируется на устаревшей модели и не соответствует требованиям современности, уверена наша следующая конкурсантка Ирина Кучвальская и срочно предлагает все поменять.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Самые важные городские проблемы

Признаюсь, что интересоваться городскими проблемами я стала по личным причинам: пришлось переехать из уютного зеленого района с развитой инфраструктурой в квартиру в новом микрорайоне. До сих пор с тоской вспоминаю свой любимый Фестивальный парк, стадион в трех минутах ходьбы, зеленый уютный дворик…

Сейчас приходится наблюдать другой пейзаж, к которому никак не могу привыкнуть: каменные джунгли, окружающие огромные пустоши, на которых ветер гоняет песок и мусор; парковка, начинающаяся прямо на выходе из подъезда; асфальт, загрязненный вытекающим из машин маслом.

Мне не нравится унылый архитектурный облик микрорайона; удаленность от объектов социально-культурной и административно-деловой сферы; отсутствие зеленой зоны и комфортного дворового пространства. По информации, поступающей от недовольных жильцов других новых микрорайонов, везде похожие проблемы. В связи с этим напрашивается вывод: низкое качество городской среды в новых микрорайонах — Кленковский, Хутор, Шведская Горка — системная проблема, затрагивающая интересы десятков тысяч горожан.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Но и у жителей центральных районов с хорошей инфраструктурой другие проблемы: их не устраивают решения городских властей, связанные с уплотнительной застройкой. При этом они возмущаются не только содержанием этих решений, но процессом их принятия. Решения, ущемляющие права многих горожан, падают на них, как кирпич на голову.

Еще одна болезненная тема — изменившийся не в лучшую сторону облик улиц Кирова и Советской, по которым уже не прогуляешься, как раньше. Загазованность, шум от проходящих машин и вырубка деревьев сделали центральные городские улицы неудобными для пешеходов, велосипедистов, тех горожан, которые пользуются общественным транспортом.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Планы городских властей построить новые жилые районы на местах, относящихся к паркам и иным зеленым зонам, связанных с историческим и культурным наследием, в равной степени не устраивают ни жителей центра, ни новых микрорайонов. Социальное напряжение по этому вопросу возрастает. Если не принять меры, ситуация будет только ухудшаться.

Предметом моей озабоченности также является проведение городскими властями политики развития города без учета интересов самых уязвимых слоев жителей города. По моей логике, поскольку в 2011 году было принято решение о присоединении к инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный детям», приоритетом городских властей должно было стать приспособление города к потребностям детей, пожилых и иных маломобильных людей, мам с колясками. Однако по факту город развивается под лозунгом «Комфорт автомобилистов превыше всего!».

Такое видение перспектив развития города характерно для патриархального общества, в котором вся власть сконцентрирована в руках мужчин, имеющих привязанность к автомобилям, спорту, силовым структурам. Закономерно, что в такой ситуации строительство социальных учреждений, финансирование программ активного долголетия для пожилых людей или забота об экологии отходит на задний план.





Итак, что бы я изменила.

Брала бы пример с лучших

В лучших для жизни городах исторический центр обустроен для пешеходов, оборудован современной велосипедной инфраструктурой. А общественный транспорт, как правило, несет в себе исторический месседж или имеет какое-то креативное содержание для привлечения туристов. Использование в таких местах личных автомобилей вообще сведено к минимуму. Эта проблема решается путем проведения политики, мотивирующей жителей отказаться от авто: строительства инфраструктуры, вообще препятствующей появлению автомобилей в городе — перехватывающих стоянок на подъезде к городу, дорогих парковочных мест, обустройства общественных пространств и пешеходных зон и т.д. Все это создает благоприятную атмосферу для прогулок, приятного общения, привлекает людей.



Фото:kuku.travel

Я хочу стать мэром города, избравшим путь устойчивого развития. Поэтому приложу максимум усилий для того, чтобы побратимом Гомеля стал город, признанный самым устойчивым местом в мире. Речь идет о Гетеборге, втором по величине городе Швеции. В этом городе самые зеленые отели в мире, самый устойчивый общественный транспорт, экологически сертифицированные рестораны, самая прогрессивная система переработки мусора.



Фото: 34travel.me

Швеция рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов и уже приняла решение к 2030 году отказаться от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Считаю, что нам надо сотрудничать в этой сфере для присоединения к инициативе, известной как Соглашение Мэров, что позволит продвинуться в выполнении национальной Стратегии сокращения вредных выбросов в атмосферу, даст новый импульс для развития в городе велосипедного движения.

Победила бы только в честных конкурентных выборах

Я хочу занять кресло мэра города в результате победы на честных конкурентных выборах, как это и должно быть в демократическом государстве. Здесь есть расчет. Во-первых, признание миссией ОБСЕ выборов, соответствующими международным стандартам, даст мне возможность обратиться с просьбой о помощи в развитии города и к другим послам самых комфортных для жизни стран, которой я, конечно же, воспользуюсь. Буду просить их содействовать в доступе к их прогрессивным технологиям управления городским хозяйством, принять на стажировки для изучения опыта комфортной квартальной застройки наших архитекторов и дизайнеров, развивать отношения в сфере образования, культуры, торговли.

Второе преимущество проведения конкурентных выборов мэра в том, что уже на этапе выборов можно решить целый ряд важных задач: завоевать доверие горожан; лучше узнать волнующие их проблемы; наладить каналы обратной связи; обсудить приоритеты, на которых следует сконцентрировать общие усилия и ресурсы; распределить зоны ответственности.

Перспектива стать мэром, назначенным вышестоящим по вертикали начальником, и постоянно зависеть от его планов и настроения, меня совсем не привлекает. По моему мнению, такая зависимость и есть главное препятствие для развития города.

Наладила бы каналы обратной связи с горожанами

Совершенно очевидно, что для повышения качества управления и создания в городе атмосферы доверия и уважения между властями и горожанами необходимо наладить постоянную работу каналов обратной связи и создать условия для цивилизованного ведения диалога. Это направление я считаю одним из самым важных. Для этой цели не грех создать и специальную структуру в администрации, укомплектованную прогрессивными специалистами, владеющими навыками работы с ИКТ (информационно-коммуникационными технологиями). На созданной ими постоянно действующей виртуальной площадке (сайт, социальные сети) могла бы размещаться вся информация, касающаяся перспектив развития города, вестись ее обсуждение, особенно самых острых проблем.

Для такой активности необходимы и реально действующие площадки. В связи с отсутствием в новых микрорайонах социальных объектов разумно было бы построить там Центры социальных и экологических инициатив. Там можно будет заниматься любой интересной жителям активностью, реализовывать просветительские программы по обучению, встречаться с депутатами и т.п. Все это позволит снизить социальную напряженность и направить энергию горожан в позитивное русло объединяющей творческой занятости.

Повысила бы активность депутатов

В странах с развитой системой самоуправления избранные представители местного сообщества играют ключевую роль в выявлении проблем и потребностей жителей своих населенных пунктов и подотчетны им. Именно они являются инициаторами будущих проектов развития города, занимаются их обсуждением с жителями, заинтересованы в расширении круга своих сторонников, а соответственно и в их поддержке на будущих выборах.

По нашему законодательству к исключительной компетенции местных Советов депутатов также отнесен ряд важных полномочий, которые позволяют им улучшить жизнь горожан. Депутаты имеют возможность повлиять на состояние дел в городе путем утверждения программ экономического и социального развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении. От их позиции во многом зависит и определение приоритетов городского развития. Ведь это они голосуют за то, на что потратить в следующем году бюджетные деньги — на строительство школ в новых районах или парковок; социальных учреждений или дорогих туалетов на набережной. Поэтому так важно, чтобы депутатский корпус был репрезентативным и выражал интересы всех жителей города — женщин, детей, пожилых людей и т.д.



Фото: echokirova.ru

Между тем, анализ состава городского и областного Совета депутатов показывает, что депутатский корпус более чем на ¾ состоит из мужчин, занимающих высокие должности в структуре государственного управления, руководителей крупнейших предприятий и других ответственных лиц. Понятно, что проблемы простых горожан им не только не близки, но и у них даже нет времени, чтобы в них вникнуть.

На примере своего микрорайона могу утверждать, что даже встретиться со «своим» депутатом горсовета для меня стало проблемой: пришлось два месяца его «ловить». С одной стороны, можно понять — руководитель крупного предприятия, на котором работает множество людей. С другой стороны, возникает закономерный вопрос: зачем таким занятым людям вообще нужно идти в депутаты?

А своего депутата областного совета, который по возрасту должен быть уже на пенсии, я так и не смогла найти — на сайтах указан только устаревший городской номер, а в указанное время приема он не появился. Не было возможности и написать ему и письменное обращение — е-мейла нет в свободном доступе для избирателей, как и у остальных 90% депутатов. Очевидно, что с обратной связью с избирателями у представительной власти большие проблемы.

Ввела бы KPI для мэра и чиновников

В современной системе управления широко применяется подход, основанный на KPI (от англ. «Key Performance Indicators»). Данная аббревиатура в переводе означает «Ключевые показатели эффективности». Смысл использования KPI в том, чтобы по определенным заранее критериям отследить эффективность работников относительно поставленных стратегических задач.

Систему таких показателей — индекс качества городской среды — разработала российская компания «Стрелка». А с этого года она даже утверждена Минстроем России для оценки деятельности региональных и местных властей. Индекс состоит из 36 индикаторов по критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления.

Я бы немного усовершенствовала систему оценки, и дала возможность горожанам параллельно оценить и работу своего депутата, разделив на карте всю территорию города на 40 округов. Каждый избиратель смог бы сам по этим индикаторам рассчитать баллы и оценить качество городской среды в округе, по которому избран его депутат, а соответственно, и оценить усилия своего депутата в повышении качества этой среды.

Для специалистов не составит труда сделать интерактивную карту города для такой оценки, придумать компьютерную игру, ну и т.п. Это даст возможность горожанам с увлечением контролировать работу мэра и своего депутата. Можно надеяться, что в результате их работа станет более прозрачной и эффективной.

Как вам идеи?

Истории, присланные на творческий конкурс «Если б я был мэром», мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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