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«Просто сжалился». Подавший в суд на NEXTA и журналистов чиновник уменьшил сумму иска в 5 раз
30.10.2019 22:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, подавший иск против владельца Telegram-канала NEXTA и ряда белорусских журналистов, снизил свои претензии к главному редактору «Белорусского партизана» Светлане Калинкиной. Вместо 50 тысяч рублей компенсации морального вреда чиновник просит взыскать с Калинкиной 10 тысяч. Об этом
30 октября в Советском суде Минска рассматривался иск Геннадия Хомича к редактору сайта «Белорусский партизан» Светлане Калинкиной. Ни истец, ни ответчик в суд не явились, их интересы представляли адвокаты.
Как выяснилось на заседании, теперь председатель Слонимского райисполкома требует взыскать с Калинкиной 10 тысяч рублей вместо пятидесяти.
Адвокат истца Мария Колесова-Гудилина пояснила, что чиновник уменьшил размер своих претензий, потому что «просто сжалился над журналистами».
«Это не означает, что мы на меньше пострадали, мы пострадали более чем на 10 тысяч. Больше уменьшать сумму не будем — такого в плане не было», — сообщила адвокат журналистам «Свабоды».
В суде Колесова-Гудилина заявила, что ответчик не раскаялся, поэтому компенсация в 10 тысяч рублей «является разумной». Сегодня же по ее просьбе суд приобщил к делу три квитанции об оказании юридической помощи Хомичу на 1200 рублей. Ранее в суд была подана квитанция на оплату истцом государственной пошлины в 153 рубля. Все эти деньги, напомним, чиновник также требует взыскать с журналистов.
На судебном заседании было принято решение приостановить процесс «по согласию сторон» до 18 ноября. Ожидается, что как раз к этому дню в суде Минского района будет рассмотрен аналогичный иск Хомича к владельцу Telegram-канала NEXTA Степану Путило.
Что касается иска Хомича к 21.by, то, как рассказала Колесова-Гудилина, суд Московского района утвердил между сторонами мировое соглашение — портал выплатил компенсацию и обязался опубликовать опровержение.
По «Вечернему Бобруйску» процесс продолжится 6 ноября, там размер компенсации заявлен в 7 тысяч рублей.
Как отметила адвокат, у Хомича «еще есть право выставить иски к остальным изданиям, которые распространили ложную информацию». Всего таких — двенадцать, рассказал адвокат Светланы Калинкиной Олег Агеев.
Основное заседание по иску Хомича в Минском районном суде против создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило назначено на 12 ноября.
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Основное заседание по иску Хомича в Минском районном суде против создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило назначено на 12 ноября.
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