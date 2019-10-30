«Просто сжалился». Подавший в суд на NEXTA и журналистов чиновник уменьшил сумму иска в 5 раз

Источник материала: Tut.by

Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, подавший иск против владельца Telegram-канала NEXTA и ряда белорусских журналистов, снизил свои претензии к главному редактору «Белорусского партизана» Светлане Калинкиной. Вместо 50 тысяч рублей компенсации морального вреда чиновник просит взыскать с Калинкиной 10 тысяч. Об этом сообщает «Радыё Свабода».



Светлана Калинкина. Фото: «Радыё Свабода»

Председатель Слонимского райисполкома подал иск против владельца Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Чиновник потребовал опровергнуть сведения, которые были размещены блогером 10 августа этого года. Речь о посте, в котором NEXTA утверждал, что жена председателя райисполкома была якобы задержана сотрудниками спецподразделения «Стрела» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В качестве ответчиков были названы и другие интернет-ресурсы, которые опубликовали эту информацию. В частности, издания «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»). Как написал чиновник в иске, публикация этой информации причинила ему глубокие нравственные страдания, и потребовал взыскать с ответчиков по 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации, а также расходы на государственную пошлину и оплату услуг адвоката — 373 рубля.

30 октября в Советском суде Минска рассматривался иск Геннадия Хомича к редактору сайта «Белорусский партизан» Светлане Калинкиной. Ни истец, ни ответчик в суд не явились, их интересы представляли адвокаты.

Как выяснилось на заседании, теперь председатель Слонимского райисполкома требует взыскать с Калинкиной 10 тысяч рублей вместо пятидесяти.

Адвокат истца Мария Колесова-Гудилина пояснила, что чиновник уменьшил размер своих претензий, потому что «просто сжалился над журналистами».

«Это не означает, что мы на меньше пострадали, мы пострадали более чем на 10 тысяч. Больше уменьшать сумму не будем — такого в плане не было», — сообщила адвокат журналистам «Свабоды».

В суде Колесова-Гудилина заявила, что ответчик не раскаялся, поэтому компенсация в 10 тысяч рублей «является разумной». Сегодня же по ее просьбе суд приобщил к делу три квитанции об оказании юридической помощи Хомичу на 1200 рублей. Ранее в суд была подана квитанция на оплату истцом государственной пошлины в 153 рубля. Все эти деньги, напомним, чиновник также требует взыскать с журналистов.

На судебном заседании было принято решение приостановить процесс «по согласию сторон» до 18 ноября. Ожидается, что как раз к этому дню в суде Минского района будет рассмотрен аналогичный иск Хомича к владельцу Telegram-канала NEXTA Степану Путило.

Что касается иска Хомича к 21.by, то, как рассказала Колесова-Гудилина, суд Московского района утвердил между сторонами мировое соглашение — портал выплатил компенсацию и обязался опубликовать опровержение.

По «Вечернему Бобруйску» процесс продолжится 6 ноября, там размер компенсации заявлен в 7 тысяч рублей.

Как отметила адвокат, у Хомича «еще есть право выставить иски к остальным изданиям, которые распространили ложную информацию». Всего таких — двенадцать, рассказал адвокат Светланы Калинкиной Олег Агеев.

Основное заседание по иску Хомича в Минском районном суде против создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило назначено на 12 ноября.