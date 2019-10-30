Капитальный ремонт разрушил квартиру жительницы дома по проспекту Ленина — ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 30.10.2019

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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В 27 доме по проспекту Ленина год идёт капитальный ремонт. За это время вместо уюта и благоустройства, он принёс местным жителям только денежные убытки и разочарование. Об этом мы рассказывали ранее. После публикаций, отопление в квартиры всё же дали и работы продолжились. Но недавно жители столкнулись с новыми проблемами: в одной из квартир сорвало деталь с батареи, и в квартире внизу с потолка хлынул кипяток. Воду черпали сами, так как до аварийной не могли дозвониться целый час. Но и это не единственная проблема: горячая вода и отопление снова с перебоями, и, по словам рабочих, около недели не будет газа.