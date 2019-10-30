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Капитальный ремонт разрушил квартиру жительницы дома по проспекту Ленина — ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 30.10.2019
31.10.2019 06:34 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)
Источник материала: Сильные новости (Гомель)
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Капитальный ремонт разрушил квартиру жительницы дома по проспекту Ленина — ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 30.10.2019
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