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Капитальный ремонт разрушил квартиру жительницы дома по проспекту Ленина — ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 30.10.2019

31.10.2019 06:34 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

В 27 доме по проспекту Ленина год идёт капитальный ремонт. За это время вместо уюта и благоустройства, он принёс местным жителям только денежные убытки и разочарование. Об этом мы рассказывали ранее. После публикаций, отопление в квартиры всё же дали и работы продолжились. Но недавно жители столкнулись с новыми проблемами: в одной из квартир сорвало деталь с батареи, и в квартире внизу с потолка хлынул кипяток. Воду черпали сами, так как до аварийной не могли дозвониться целый час. Но и это не единственная проблема: горячая вода и отопление снова с перебоями, и, по словам рабочих, около недели не будет газа.

 Капитальный ремонт разрушил квартиру жительницы дома по проспекту Ленина — ВИДЕО. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 30.10.2019
 
Теги: Новости
 
 
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