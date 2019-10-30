Лукашенко в Боровлянах, Марадона на троне, гречка на контроле и вакансия мечты - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кажется, сегодня тот день, когда прямо сейчас нужно не в офис ехать, а чемодан собирать. Смотрите, какая дивная вакансия открылась в британской туристической компании: там ищут путешественника. Работнику предстоит побывать в 40 точках по всему миру. Там ему нужно будет делать фотографии, снимать влоги и публиковать записи в соцсетях о своих приключениях. Ах, да! За это еще и платить будут — почти 30 тысяч евро за год.

Как-то на фоне этого даже наш вчерашний красивый снег уже не так красив. Кстати, если вы за рулем, имейте в виду, что снег не последний: все только начинается, так что мы в пяти картинках рассказываем , что прямо сейчас нужно вспомнить водителям. Чем еще запомнился вчерашний день?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Президент вчера побывал в РПНЦ окологии в Боровлянах , а до него туда заглянул Госконтроль. «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди и прозрачности в очереди нет?» — спросил Лукашенко. Еще президент тут же потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием, пообещал достойную зарплату к 2025 году и сказал, что его «волнует, но не напрягает» проблема масштабного оттока кадров. «Может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — высказался президент.

, а до него туда заглянул Госконтроль. «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди и прозрачности в очереди нет?» — Лукашенко. Еще президент тут же потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием, пообещал достойную зарплату к 2025 году и сказал, что его «волнует, но не напрягает» проблема масштабного оттока кадров. «Может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — президент. По традиции Александр Лукашенко во время своих рабочих поездок комментирует широкий круг тем. Вчера президент кроме всего прочего говорил о переписи («в карман не лезут, копейки не считают»), о подарках людям к 7 ноября (был бы рад, если бы белорусским врачам удалось найти способ излечения от рака) и о своей поездке на осенних каникулах в Эмираты («хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив»).

(«в карман не лезут, копейки не считают»), (был бы рад, если бы белорусским врачам удалось найти способ излечения от рака) и о («хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив»). Кстати, о переписи, которая вчера закончилась. Мы собрали основные «переписные» претензии, о которых белорусы сообщают на форумах и в соцсетях. Например, кому-то переписчик задал не все вопросы из анкеты, а кого-то в деревне не спросили про деревья, некоторым почему-то после переписи стали звонить из банков, а кто-то и вовсе не дождался переписчиков. В Белстате все эти моменты пояснили — рассказываем .

которая вчера закончилась. Мы собрали основные «переписные» претензии, о которых белорусы сообщают на форумах и в соцсетях. Например, кому-то переписчик задал не все вопросы из анкеты, а кого-то в деревне не спросили про деревья, некоторым почему-то после переписи стали звонить из банков, а кто-то и вовсе не дождался переписчиков. В Белстате все эти моменты пояснили — . Опять напомним, что скоро выборы в парламент. На кресло депутата сейчас претендуют 53 человека в возрасте до 30 лет. Среди них — 22-летняя афробелоруска Алана Гебремариам и открытый гей, ЛГБТ-активист 30-летний Валентин Тишко. Оба в парламент идут от партий, каждый со своим посылом: Алана — представлять интересы молодежи, Валентин — своего Молодечненского округа. Поговорили с ними, зачем они хотят в Овальный зал и что будут там делать.





Но кандидатами в депутаты, как мы помним, стали не все. Неточности в декларациях о доходах и имуществе оказались в топе причин, по которым отказывали в регистрации . В Минской области, к примеру, из-за таких ошибок не смогут побороться за депутатское кресло 10 человек. Иногда желающие идти в парламент не указывали доход от продажи машины, иногда «забывали» про заработки за границей, а иногда и вовсе не писали на какие деньги жили. Посмотрели , какие ошибки в декларациях «выбивали» из предвыборной гонки.

. В Минской области, к примеру, из-за таких ошибок не смогут побороться за депутатское кресло 10 человек. Иногда желающие идти в парламент не указывали доход от продажи машины, иногда «забывали» про заработки за границей, а иногда и вовсе не писали на какие деньги жили. , какие ошибки в декларациях «выбивали» из предвыборной гонки. Планируя бюджет на следующий год, правительство заложило среднегодовой курс 2,2447 рубля за доллар . То есть, рост на 20%. Но эта цифра не вызвала понимания у экспертов и вот почему .

. То есть, рост на 20%. Но эта цифра не вызвала понимания у экспертов и . А вот здесь у нас история , которая ярко иллюстрирует очень многое в нашей жизни. Директора ОАО «Вишневка-2010» суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суть дела, по словам самого Сергея Викторовича, в том, что он, чтобы не тратить огромные суммы на СТО на ремонт колхозных машин, просил их отремонтировать своего водителя. За это оба поплатились. Получили судимость.

, которая ярко иллюстрирует очень многое в нашей жизни. Директора ОАО «Вишневка-2010» суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суть дела, по словам самого Сергея Викторовича, в том, что он, чтобы не тратить огромные суммы на СТО на ремонт колхозных машин, просил их отремонтировать своего водителя. За это оба поплатились. Получили судимость. В районе проведения Операции объединенных сил Украины на Донбассе введен режим «Желтый». Согласно нему, нахождение и перемещение людей в зоне проведения операции разрешено только при наличии документов, удостоверяющих личность. Но есть и другие ограничения . С чем это все связано, не сообщается.

О ЦЕНАХ И ДЕНЬГАХ

Завтра в стране начнут регулировать цены на гречку. Чтобы крупа сильно не дорожала, для торговых надбавок на нее установили потолок. А все потому, что урожай гречки в этом году меньше, чем в прошлом, а в России, по словам президента, ее «вообще нет». На всякий случай мы поговорили с властями и магазинами о ближайшем будущем гречки на прилавках.





Но есть и хорошие новости. Например, у нас отменяют сбор за предварительную продажу билетов на пригородные и междугородные автобусы, а также тариф за оформление «квитков» на поезда через интернет. Для пассажиров это значит, что платить нужно будет чуть-чуть меньше .

сбор за предварительную продажу билетов на пригородные и междугородные автобусы, а также тариф за оформление «квитков» на поезда через интернет. Для пассажиров это значит, что . С 1 ноября у нас поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии, повысят некоторые пособия на детей, а также бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. Вот здесь подробно рассказываем , как и что поменяется.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Минай Шмырев, или Батька Минай, четверых детей которого взяли в заложники, а потом расстреляли немцы, — пожалуй, самый знаменитый белорусский партизан. Люди, которые лично знали легендарного комбрига, постепенно уходят. Из его прямых наследников остались лишь дочь от второго брака Дина Шмырева — она живет в Витебске, а также внук и двое правнуков в Санкт-Петербурге. Побывали в доме, в котором жил Батька Минай, и поговорили с его дочерью о том, каким он был человеком, хозяином, отцом и мужем.





Впервые за долгое время в Президентском оркестре сменился главный дирижер. Теперь его обязанности исполняет Виталий Кульбаков , который до этого восемь лет был вторым дирижером. Напомним, с 2002 года оркестр возглавлял Виктор Бабарикин.

главный дирижер. Теперь его обязанности исполняет , который до этого восемь лет был вторым дирижером. Напомним, с 2002 года оркестр возглавлял Виктор Бабарикин. В Минске появились остановки для тех, кто привозит детей в школу . Пока такую оборудовали возле одной из школ на Мирошниченко, скоро еще одну сделают на улице Леонида Беды. Но останавливаться там можно будет только по будням с 7.00 до 8.30 и с 13.00 до 14.30 и не больше, чем на две минуты.

. Пока такую возле одной из школ на Мирошниченко, скоро еще одну сделают на улице Леонида Беды. Но останавливаться там можно будет только по будням с 7.00 до 8.30 и с 13.00 до 14.30 и не больше, чем на две минуты. Давайте представим: вы вместе уже несколько лет, но тут ваша половинка попадает в беду. И больше не может ходить. Как вы будете себя ощущать? Ваши отношения останутся прежними? Вы не бросите его или ее? Возможно, прямо сейчас вы оскорбились, что мы задаем такой вопрос. Да вот только, как показывает жизнь, далеко не каждый может справиться с такой проблемой. В нашем видео истории пар, которые все это пережили.

истории пар, которые все это пережили. Есть новости от тигров , которые застряли на польско-белорусской границе: всех выживших животных временно приютит Познаньский зоопарк. Теперь главное, чтобы полосатики смогли пережить переезд.

, которые застряли на польско-белорусской границе: всех выживших животных временно Познаньский зоопарк. Теперь главное, чтобы полосатики смогли пережить переезд. А еще у нас новый конкурс. Нам надоело, что в соцсетях ЗОЖ — это ломтики авокадо, персональный тренер и кроссовки из последней коллекции. Расскажите, как на самом деле? В конкурсе «Реальный ЗОЖ» мы просим белорусов рассказать, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и посчитать, во сколько им это обошлось. Подробные условия конкурса — здесь . Автор лучшей истории, напоминаем, получит 300 рублей.

О СПОРТЕ

До старта биатлонного сезона — ровно месяц. Спортсмены уже тренируются на снегу и вовсю готовятся к Кубку мира. А мы вспоминаем главные новости межсезонья, которые болельщикам стоит знать (тут не только про биатлон, но и свадьбы, смену гражданства и даже депутатство Шипулина).





Почетный председатель брестского «Динамо» Диего Марадона , тренирующий сейчас «Химнасию» из города Ла-Плата, руководил своей командой в игре против «Ньюэллс Олд Бойс»… с трона. Не обошлось в этот день и без фирменного танца, который тренер исполнил по поводу своего вчерашнего дня рождения, на крыше отеля.

, тренирующий сейчас «Химнасию» из города Ла-Плата, своей командой в игре против «Ньюэллс Олд Бойс»… с трона. Не обошлось в этот день и без фирменного танца, который тренер исполнил по поводу своего вчерашнего дня рождения, на крыше отеля. Простите, но сейчас будет плохое. Минское «Динамо» проиграло девятый раз подряд. Минское «Динамо» проиграло худшей команде Востока КХЛ. И это все совпало в одном матче.

Все новости среды, 30 октября





А напоследок смотрите, какое диво появилось в нашем аэропорту — в кафе поставили вертолет. Самый настоящий Ми-2, он кстати, почти ровесник самого аэропорта. Внутрь можно залезть и даже понажимать там на кнопочки. Пусть и наступивший день удивит нас чем-нибудь хорошим.

Ваша редакция.