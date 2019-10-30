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В Витебске два месяца убирали прошлогоднюю листву. И только потом принялись за новую

31.10.2019 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебским дворникам пришлось почти два месяца убирать прошлогоднюю листву. И только потом они принялись за новую, сообщили «Витьбичам» в ЖКХ.

— В Витебске так сложилось издавна, что опавшие листья убирают везде, — комментирует гендиректор городского ЖКХ Денис Дединкин. — Правда, осенью 2018 года заведенный порядок был нарушен, и нам чуть ли не два месяца пришлось трудиться над исправлением ошибок — убирать прошлогоднюю листву, чтобы навести порядок. К сожалению, порой это доводилось делать в ущерб другим важным работам.

В этом году коммунальники стараются не допустить подобного. На вывозке листвы будет задействовано не менее 40 единиц техники. Машины привлекают и с городских предприятий.

Работники ЖЭУ убирают листву во дворах, Гордормоста — на улицах, Зеленхоза — в парках, скверах, аллеях, на газонах и других зеленых зонах.

Уборка листвы — занятие трудоемкое. Не лишней будет помощь добровольцев по наведению порядка во дворах. Но жечь сухую листву запрещено, напоминают в ЖКХ.

 
Теги: Витебск
 
 
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На вывозке листвы будет задействовано не менее 40 единиц техники. Машины привлекают и с городских предприятий.
 
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