Первый пошел. В Бресте пропавший велосипед «Колобайк» нашли в лесу со срезанными деталями

Источник материала: Tut.by

В Бресте повредили первый велосипед велошеринга «Колобайк», сообщает МВД .

Инцидент случился в областном центре недавно. В милицию поступило сообщение о пропаже прокатного велосипеда «Колобайк».

Транспорт обнаружили в лесу в микрорайоне Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными деталями. Оперативники нашли подозреваемого по GPS-навигации, которая установлена на всех велосипедах велошеринга.

Также было и в Минске: вскоре после запуска в Сети стали появляться снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах : на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле. В Telegram даже появился канал «Достижения пользователей минского велошеринга», где публикуют снимки велосипедов, попавших в нелепую ситуацию. Там есть и фото нескольких поврежденных байков. После серии краж и порчи транспорта представители велошеринга Kolobike написали заявления в милицию . Одного мужчину уже осудили за кражу желтого колобайка.