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Первый пошел. В Бресте пропавший велосипед «Колобайк» нашли в лесу со срезанными деталями
31.10.2019 07:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте повредили первый велосипед велошеринга «Колобайк», сообщает
Инцидент случился в областном центре недавно. В милицию поступило сообщение о пропаже прокатного велосипеда «Колобайк».
Транспорт обнаружили в лесу в микрорайоне Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными деталями. Оперативники нашли подозреваемого по GPS-навигации, которая установлена на всех велосипедах велошеринга.
Также было и в Минске: вскоре после запуска в Сети стали появляться
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Из 100 арендных велосипедов «Колобайка» в Бресте осталось 99.
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