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Обновленный мост на улице Первомайской в Могилеве откроют для движения 7 ноября

31.10.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве через неделю готовы открыть для движения обновленный мост на улице Первомайской, сообщает ТРК «Могилев». Специалисты говорят, что работы ведутся по графику, бетонные опоры готовы на 95%.

За 2 дня строители планируют установить все 16 балок и между ними — монолитные участки, провести гидроизоляцию. Нюансов немало. Коррективы вносит погода. Но дата открытия моста для движения обозначена — 7 ноября. На следующей неделе начнется укладка чернового слоя асфальта. Чистовой уложат только весной, когда будет подходящая погода.

Открывать обновленную проезжую часть будут полностью — все 4 полосы. А вот пешеходную зону — пока только с одной стороны. Параллельно будут вестись работы по благоустройству. Окончательная сдача моста намечена на 2020 год.

 
Теги: Могилев
 
 
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