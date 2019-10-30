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Обновленный мост на улице Первомайской в Могилеве откроют для движения 7 ноября
31.10.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве через неделю готовы открыть для движения обновленный мост на улице Первомайской,
За 2 дня строители планируют установить все 16 балок и между ними — монолитные участки, провести гидроизоляцию. Нюансов немало. Коррективы вносит погода. Но дата открытия моста для движения обозначена — 7 ноября. На следующей неделе начнется укладка чернового слоя асфальта. Чистовой уложат только весной, когда будет подходящая погода.
Открывать обновленную проезжую часть будут полностью — все 4 полосы. А вот пешеходную зону — пока только с одной стороны. Параллельно будут вестись работы по благоустройству. Окончательная сдача моста намечена на 2020 год.
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Для пешеходов будет открыта только одна сторона.
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