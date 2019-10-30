КГК: Брестская крепость незаконно получила из союзного бюджета 64 тысячи рублей. Но деньги вернули

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля выявил нарушения при использовании средств бюджета Союзного государства, сообщает пресс-служба ведомства .





При проверке КГК «Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» установлено завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ по трем объектам. Это повлекло незаконное получение из союзного бюджета почти 2 миллионов российских рублей (64 тысяч белорусских рублей).

Вся сумма в 2019 году возвращена в доход бюджета Союзного государства.