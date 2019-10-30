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КГК: Брестская крепость незаконно получила из союзного бюджета 64 тысячи рублей. Но деньги вернули

31.10.2019 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля выявил нарушения при использовании средств бюджета Союзного государства, сообщает пресс-служба ведомства.


При проверке КГК «Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» установлено завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ по трем объектам. Это повлекло незаконное получение из союзного бюджета почти 2 миллионов российских рублей (64 тысяч белорусских рублей).

Вся сумма в 2019 году возвращена в доход бюджета Союзного государства.

 
 
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Вся сумма в 2019 году возвращена в доход бюджета Союзного государства.
 
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