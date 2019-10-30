Суд в Борисове вынес приговор по делу о перевозке через границу крупной партии наркотиков

Источник материала: Единство

Виновными признаны 39-летний белорус и 40-летний гражданин России и Германии. В составе организованной группы они занимались незаконным оборотом наркотических средств: приобретали их в государствах Европейского союза, хранили и перевозили по территории Беларуси и реализовывали в России. У каждого участника группы была своя роль и обязанности.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемые в тайниках, расположенных на территории ЕС, незаконно с целью сбыта приобрели более 1 кг кокаина и более 17 г гашиша.

В результате гражданин Беларуси приговорен к 13 годам лишения свободы. Второму фигуранту назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Фигурантов задержали сотрудники Борисовского РУВД и СПБТ "Алмаз" в марте этого года на территории Борисовского района. В скрытой нише используемого ими автомобиля нашли крупную партию гашиша и кокаина, стоимость которой на черном рынке, как сообщалось, составляет около 30 тыс. евро.

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