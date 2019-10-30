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Приехали! Тигров, застрявших на польской границе, доставили в Познань, но все не очень хорошо
31.10.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семь тигров, которые на неделю застряли на польско-белорусской границе, доставили в Познаньский зоопарк, еще двух животных приняли в польском городе Члухов. Специалисты говорят, что ситуация драматичная и непонятно, выживут ли в итоге истощенные и обезвоженные животные.
На официальной страничке в facebook Познаньского зоопарка
Представители Познаньского зоопарка говорят, что тигры в очень плохом состоянии. В одной из клеток, которая находится в глубине машины, тигр и вовсе не подает признаков жизни.
— Худые, обезвожены, с запавшими глазами, шерсть облеплена отходами жизнедеятельности, с ожогами от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить. Искривленные хребты, страшная вонь в машине. Обиженные, страдающие и униженные, — так описывают состояние тигров специалисты зоопарка. Они не уверены, что все хищники выживут, но будут делать все возможное, чтобы помочь животным
Грузовик через польско-белорусскую границу вез водитель-россиянин. Вместе с ним ехали двое сопровождающих итальянцев. В тот день до ветеринарного контроля они даже не доехали: во въезде им было отказано, так как у итальянцев не было белорусских виз. Большегруз вернулся в Польшу. Там итальянцы вышли. Перевозчики уверяли, что везут тигров в один из зоопарков.
Водитель-россиянин утром 26 октября вновь поехал в Беларусь. На этот раз он успешно прошел паспортный контроль, а вот на ветеринарном возникли трудности.
Так животные
Тигров до Познани везли в тех же грузовиках, в которых они находились на границе. Благодаря старосте гмины Тересполь, который согласился на время принять у себя животных, не надо было гнать специальные фуры из Познани, что сэкономило время и расходы на транспортировку, сообщает
Дорожники приняли решение не брать оплату с транспорта с тиграми за проезд по платной автостраде A2.
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Семь тигров, которые на неделю застряли на польско-белорусской границе, доставили в Познаньский зоопарк, еще двух животных приняли в польском городе Члухов....
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