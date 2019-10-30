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Наш земляк пинчанин Дмитрий Гордеев на пути к офицерским звездам
31.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – этот вопрос в свое время задавали каждому из нас. Услышав его впервые, конечно, теряешься, не зная, что ответить, но вскоре и впрямь выбираешь одну-две особенно интересных профессии. Случается, что вот так выбранная в детстве специальность и впрямь становится целью, мечтой, заветным желанием. Так было и у нашего земляка пинчанина Дмитрия Гордеева, а ныне курсанта 2 курса военного факультета в Белорусском государственном университете.
После окончания лицея Полесского государственного университета Дима поступил на военный факультет в БГУ. К распорядку дня и прочим особенностям жизни курсанта наш земляк привык быстро и вскоре укрепился во мнении, что выбор сделал верный.
Дима считает, что для успешной учебы главное правильно распределить время. А если есть стремление к новым знаниям, то никакие сложности нипочем.
По словам Диминой мамы, Светланы Иосифовны, у нее практически не было поводов волноваться за сына. Парень он всегда был серьезный, ответственный. Когда он решился поступать на военный факультет в БГУ, она, конечно, поддержала его выбор. И радовалась всем его достижениям и победам.
Курсант Гордеев неплохо учится, активно участвует в общественной жизни факультета. Постоянно увеличивает свой багаж знаний и много читает.
О Дмитрии Гордееве товарищи отзываются исключительно положительно. Хвалят его и командиры. И все сходятся во мнении, что если уж курсант Гордеев берется за дело, сомнений быть не может – никогда не подведет! Он всегда готов прийти на помощь, на него можно рассчитывать при выполнении самых сложных и ответственных задач.
Елена Метельская
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> «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – этот вопрос в свое время задавали каждому из нас. Услышав его впервые, конечно, теряешься, не зная, что ответить, но вскоре...
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