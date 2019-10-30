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Наш земляк пинчанин Дмитрий Гордеев на пути к офицерским звездам

31.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Наш земляк пинчанин Дмитрий Гордеев на пути к офицерским звездам«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – этот вопрос в свое время задавали каждому из нас. Услышав его впервые, конечно, теряешься, не зная, что ответить, но вскоре и впрямь выбираешь одну-две особенно интересных профессии. Случается, что вот так выбранная в детстве специальность и впрямь становится целью, мечтой, заветным желанием. Так было и у нашего земляка пинчанина Дмитрия Гордеева, а ныне курсанта 2 курса военного факультета в Белорусском государственном университете.

– Еще в школе я определился с выбором будущей профессии. Смотрел фильмы на военную тематику и представлял себя на месте главного героя, – рассказывает Дима. – Мой выбор поддержали родные, хоть никто из них не получал офицерские погоны. Помню, как рады были за меня родители, когда узнали, что я зачислен на такой престижный факультет. Я делаю все, чтобы они и сейчас мной гордились.

После окончания лицея Полесского государственного университета Дима поступил на военный факультет в БГУ. К распорядку дня и прочим особенностям жизни курсанта наш земляк привык быстро и вскоре укрепился во мнении, что выбор сделал верный.

– Мне бы хотелось, чтобы в нашем роду была офицерская династия, поэтому буду только рад, если мой сын тоже выберет эту непростую профессию – Родину защищать, – поделился курсант Гордеев. – На военном факультете я обучаюсь по специальности международные отношения. Честно говоря, учиться тяжело, но вместе с тем интересно. Мы изучаем разные предметы, начиная от экономики и истории и до военной медицинской подготовки. Конечно, много времени уделяем языкам.

Дима считает, что для успешной учебы главное правильно распределить время. А если есть стремление к новым знаниям, то никакие сложности нипочем.

– Я безмерно благодарен своему отцу, за то, что он с детства прививал мне навыки, которые сейчас мне очень пригодились. И мой старший брат Максим повлиял на воспитание моего характера, – рассказывает мой собеседник. – Кстати, Макс тоже решил связаться свою жизнь с армией. Сейчас он учится на выпускном курсе Полесского государственного университета и планирует пойти на военную службу по контракту.

По словам Диминой мамы, Светланы Иосифовны, у нее практически не было поводов волноваться за сына. Парень он всегда был серьезный, ответственный. Когда он решился поступать на военный факультет в БГУ, она, конечно, поддержала его выбор. И радовалась всем его достижениям и победам.

Курсант Гордеев неплохо учится, активно участвует в общественной жизни факультета. Постоянно увеличивает свой багаж знаний и много читает.

О Дмитрии Гордееве товарищи отзываются исключительно положительно. Хвалят его и командиры. И все сходятся во мнении, что если уж курсант Гордеев берется за дело, сомнений быть не может – никогда не подведет! Он всегда готов прийти на помощь, на него можно рассчитывать при выполнении самых сложных и ответственных задач.

– Тем, кто колеблется при выборе будущей специальности, могу посоветовать выбирать обдуманно и взвешенно. Ведь когда обучаешься делу, которое тебе и впрямь нравится, все дается намного легче. На нашем военном факультете каждый день проходит с пользой. Ты узнаешь что-то новое, и так ширится горизонт твоего мировоззрения.

Елена Метельская
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> «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – этот вопрос в свое время задавали каждому из нас. Услышав его впервые, конечно, теряешься, не зная, что ответить, но вскоре...
 
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