В Пинском районе начал работу Молодежный парламент

Источник материала: Полесская правда





Состоялась первая сессия Молодежного парламента при Пинском районном Совете депутатов.

Этот день был ответственным не только для молодых участников такого важного в истории района события. Необычное волнение испытали и опытные представители местной власти. Не испугать предстоящей серьезной работой, вдохновить на заявление самых смелых идей – была одной из задач старших. Преодолеть неуверенность и сделать первый удачный шаг в новом статусе – предстояло молодым.

Молодежный парламент при районном Совете депутатов был создан решением райсовета весной нынешнего года. В него было избрано 33 молодых человека в возрасте от 16 до 28 лет. Заявку по каждому из них рассмотрели депутаты района. Во внимание принимались характеристики руководителей с мест учебы или работы. В итоге в парламент попали, как и должно быть, самые активные и перспективные ребята. Среди них – школьники, учащиеся колледжей, студенты, молодые специалисты, к примеру, бухгалтер, ветфельдшер, врач, воспитатель, юрисконсульт, учитель, инженер и другие. Теперь они будут представлять интересы молодежи в органах местного самоуправления. Создание парламента преследует также такие важные цели как привлечение молодых людей к участию в общественно-политической жизни, формирование, укрепление, повышение их правовой и политической культуры, проведение социально значимых молодежных мероприятий, содействие в подготовке и формировании кадрового управленческого резерва и другие.

«Почти треть наших граждан – около 3 миллионов человек – родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства, – сказал Глава государства Александр ЛУКАШЕНКО, посещая недавно Академию управления при Президенте Республики Беларусь. – И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними. Выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения. Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии».

Открыл сессию и вел ее до избрания председателя Иосиф Гузич – председатель районного Совета депутатов. После избрания секретариата и счетной комиссии, он представил кандидата на должность председателя Молодежного парламента – Регину Шестакович. Девушка родом из Логишина, окончила Полесский государственный университет, работает главным бухгалтером Логишинского сельисполкома, является членом Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов. Кандидатуру Регины поддержали единогласно, и она заняла почетное место в зале заседаний рядом и наравне со старшим коллегой Иосифом Гузичем.





Перед тем как непосредственно приступить к своим обязанностям и вести сессию, Регина Шестакович поблагодарила за доверие, обещала сделать все, чтобы оправдать его и выразила надежду на поддержку со стороны старшего поколения.

Регина ШЕСТАКОВИЧ, председатель Молодежного парламента при Пинском районном Совете депутатов: – Деятельность Молодежного парламента будет направлена на привлечение молодежи к политической деятельности, так как будущее нашей страны – за нами. Надеюсь на тесное сотрудничество и поддержку со стороны старшего поколения.

Далее был решен ряд организационных вопросов. Избраны заместитель председателя, секретарь, президиум, организованы три комиссии – по вопросам развития управления и самоуправления, соблюдения законности, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан; по вопросам бюджета, экономики и социально-культурной сферы; по аграрным вопросам и экологии.

После того, как рабочая часть сессии была завершена, встреча продолжилась в свободном формате. Поздравляя молодежь, Иосиф Гузич еще раз заострил внимание на том, что на каждого из избранных молодых людей возлагаются большие надежды. Их хотят видеть активными, лидерами среди молодежи своей местности, знающими проблемы и способными предложить пути их решения, полноправными участниками социальной, политической, культурной жизни региона. А в будущем – уже опытными руководителями, которые придут на смену старшему поколению. Некоторые из них, возможно, станут и депутатами парламента страны. В любом случае, тесно взаимодействуя, представители местной власти готовы передавать свой опыт, всячески поддерживать и, конечно, самим учиться у молодежи тому новому, чем сегодня она владеет лучше.

Оправдать доверие, использовать шанс и проявить себя пожелали также участники сессии – начальник районного отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Головач, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи отдела Ольга Сидорчук, исполняющий обязанности первого секретаря райкома БРСМ Александр Кондратюк.





Молодежный парламент в нынешнем составе будет работать три года, сессии запланировано проводить не реже одного раза в полугодие. А первое важное мероприятие, в котором приняли активное участие члены Молодежного парламента Пинщины, состоялось во вторник в Лемешевичах. Отчет с митинга-реквиема в рамках международной акции «Во славу общей Победы» читайте в субботнем номере газеты.





Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.