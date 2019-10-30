Мужчина притворялся службой поддержки и получал доступ к аккаутам девушек в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Мужчина решил знакомиться с девушками, а чтобы лучше узнать их, получал доступ к информации в соцсетях. Делал это необычным способом — притворяясь службой поддержки. О расследовании этого уголовного дела рассказывает Управление Следственного комитета по Минску.



Фото: Reuters

Летом 2019 года 34-летний мужчина решил знакомиться с девушками в интернете. Он зарегистрировал электронную почту, где указал адрес, схожий с адресом службы поддержки одного из почтовых серверов. Потом отправлял девушкам сообщения от имени службы поддержки, что аккаунт является подозрительным и для безопасности нужно подтвердить личность владельца. Девушки отвечали на вопросы, а обвиняемый получал доступ к их электронным адресам. Зачастую пароли совпадали с паролями от соцсетей и он мог зайти на их страницы. Так мужчина мог больше узнать о привычках девушек и их интересах.



Примеры сообщений. Фото: Управление Следственного комитета по Минску



Фото: Управление Следственного комитета по Минску

Когда потерпевшие поняли, что сообщения поступали не от службы поддержки, то обратились в милицию. Иногда девушки меняли пароль от электронной почты, но у обвиняемого уже была нужная информация для его изменения. Сообщения о восстановлении доступа к аккаунту он удалял.

Расследование уголовного дела завершили, мужчине предъявили обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже (ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасться на удочку в сети?

УСК по городу Минску напоминает о таких правилах информационной безопасности:

Для каждого аккаунта необходимо использовать уникальный сложный пароль (не стоит ставить паролем дату рождения, девичью фамилию матери и иное).

Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, скачивать файлы неизвестного происхождения.

Не стоит доверять просьбам в соцсетях о необходимости предоставить личные данные (реквизиты банковской карты, логинов, паролей), у основных провайдеров они уже есть, запрашивать их у вас нет нужды.