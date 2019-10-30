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В Новосибирске трое белорусов получили от 12 до 16 лет за производство наркотиков

31.10.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новосибирский суд в России приговорил трех белорусов к большим срокам за производство и торговлю наркотиками. Лаборатория работала больше года, при обысках было изъято свыше 122 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает местное издание Сибкрай.ru.

По версии следствия, весной 2018-го из Беларуси в Новосибирск прилетели Илья Кохин и Андрей Кузнецов. В городе-спутнике Бердске они арендовали помещение, где создали лабораторию по производству N-метилэфедрона. Она работала с мая 2018-го по июль 2019-го.

Третий обвиняемый, Владислав Елисеев, прибыв из Минска прятал наркотики по тайникам, а данные об их местонахождении передавал главарю (по нему идет отдельное расследование).

Во время обысков из тайников и помещений полиция изъяла более 122 кг синтетических наркотиков.

Суд в итоге признал мужчин виновными и приговорил двух из них к 16 годам, а третьего к 12 годам заключения в колонии усиленного режима.

 
Теги: Минск
 
 
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