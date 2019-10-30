Работников ДРСУ № 213 Глуска поздравили с профессиональным праздником

Источник материала: Радзiма



В пятницу, 25 октября, в актовом зале Глусского дорожного ремонтно-строительного управления № 213 прошло торжество. Накануне Дня автомобилиста и дорожника здесь чествовали тех, кто строит и сохраняет дороги, обеспечивая их удобство и безопасность в любое время года.

Поздравляя с профессиональным праздником коллег, начальник Александр Харц рассказал о достигнутых в этом году успехах, высоких показателях и результатах, о планах на ближайшее время, поблагодарил коллектив за проделанную плодотворную работу, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших трудовых успехов. К поздравлениям присоединилась первый заместитель председателя Глусского районного исполнительного комитета Елена Булатовская. «Ваш нелегкий труд востребован в любое время года, при любой погоде и необходим каждому из нас», — подчеркнула Елена Николаевна в своем выступлении. Она пожелала дорожникам всех благ, счастливой безопасной дороги и всегда помнить о том, что дома их ждут родные и близкие.

В день торжества Почетную грамоту районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей получила Татьяна Новикова, главный бухгалтер организации. Почетную грамоту от имени генерального директора КУП «Могилёвоблдорстрой» Александр Харц вручил главному инженеру Ивану Радько. Благодарностями ДРСУ № 213 были награждены начальник бюро механизации Александр Шиманский, машинист автогрейдера Сергей Станкевич, водитель автомобиля Сергей Муха, дорожные рабочие Николай Веринский и Александр Маханько.

Поздравления и пожелания услышаны, награды получены, самое время дополнить хорошее настроение яркими концертными номерами. Их работникам дорожной службы накануне праздника подарили солисты районного Дома культуры.











































Анна АВТУХОВА

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